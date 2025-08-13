2회째 맞은 사회적 가치 페스타, 규모 확장…사회문제 해결사 180여곳 참여

대한상의, 행사기간 및 전시부스 대폭 확대

오는 25~26일 서울 강남구 코엑스에서 열려

기술과 사업 혁신을 통해 사회문제 해결에 나서고 있는 기업·단체들의 축제, '대한민국 사회적 가치 페스타'가 2회째를 맞은 올해 더욱 확대된 규모로 열린다.

제2회 대한민국 사회적가치 페스타 포스터. 사진=대한상공회의소 AD 원본보기 아이콘

대한상공회의소는 오는 25~26일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 제2회 대한민국 사회적 가치 페스타에 사회적 문제 해결 제품·서비스 제공 기업 및 단체 180여곳이 참여한다고 13일 밝혔다.

행사 기간은 종전 하루에서 이틀로 늘리고 230여개 전시 부스와 50여개 판매 부스를 마련했다. 전시 부스는 8개 분야로 나뉜다. 이 중 '취약계층 자립지원 존'에는 이동 약자를 위한 전동휠체어 키트 '토도 드라이브'가 전시된다. 일반 휠체어에 5㎏짜리 토도 드라이브를 장착하면 간편하게 전동 휠체어로 변신하며 최고 시속 6㎞로 주행할 수 있다.

'헬스·멘탈 케어 증진 존'에서는 사단법인 온기가 일상에서 겪을 수 있는 우울감을 해결하기 위한 손편지 심리적 안정망 서비스인 '온기 우편함'을 소개한다. 한양대 임팩트리서치랩 연구 결과 온기 우편함은 우울감 완화와 고위험군 사례 조기 발견 및 조치 등의 사회적 가치 효과가 38억원이 넘는 것으로 측정됐다.

'기후위기 극복 존'에 참가하는 팀앤팀은 동아프리카 물 부족 국가를 위한 식수 지원과 보건 위생 사업을 소개한다. 팀앤팀은 한국국제협력단(KOICA·코이카)과 함께 케냐 투르카나 웨스트 지역에 물 공급 환경을 구축 중이다. 내년까지 약 4만명에게 깨끗한 식수를 제공할 계획이다.

이번 페스타를 공동 주관하는 국내 최대 민간 사회적가치 플랫폼 SOVAC는 대학생이 참여하는 프로그램으로 인공지능(AI)을 활용한 사회문제 해결 솔루션을 도출하고 한일 투자 생태계 협력 방안을 모색한다.

역시 공동 주관으로 참여하는 코이카는 소셜벤처 혁신가와 예비 창업가의 아이디어를 공적개발원조(ODA)에 연계해 개발도상국 사회문제 해결 및 국내 사회적기업의 해외 진출을 지원한다.

조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "사회적 가치는 같이할수록 더 큰 효과를 발휘한다"며 "기업, 정부, 시민단체 등 사회문제 해결을 위한 모두의 노력을 모아 사회적 가치 페스타를 일석이조가 아닌 일석다조의 효과를 발휘하는 플랫폼으로 만들어가겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>