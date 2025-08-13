본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘다시 찾은 빛’… 국립일제강제동원역사관, 광복 80주년 기념 행사 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 15:50

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정안전부 산하 일제강제동원피해자지원재단(이사장 심규선)이 광복 80주년을 맞아 평화와 인권의 가치를 되새기는 기념행사 '다시 찾은 빛'을 국립일제강제동원역사관에서 연다.


이 행사는 8월 15일부터 17일까지 사흘간 진행된다. 참가 어린이들은 '한국광복군'이 돼 역사관 곳곳에 마련된 체험 부스를 돌며 비밀 암호를 수집하고, 당시 실제로 사용됐던 한글 암호표로 이를 해독하면 기념품 '빛의 씨앗'을 받을 수 있다.

체험 프로그램도 다채롭다. 포모 스텐실 에코백 만들기, 남양군도 강제동원 아크릴 모빌 만들기, 독립운동 보드게임, 내가 그리는 광복 퍼즐 등 다양한 콘텐츠가 준비됐다. 특히 광복 슈링클스 키링 만들기와 업사이클링 체험은 부산민주공원과 부산 지역 공방이 힘을 보탰다.


행사는 국립일제강제동원역사관 카카오톡 채널을 추가한 관람객 누구나 참여할 수 있다. 체험 별로 현장 접수와 네이버 예약을 통한 사전 신청이 병행되며 자세한 내용은 역사관 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

'다시 찾은 빛'포스터.

'다시 찾은 빛'포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기