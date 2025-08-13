유치원교사노조 "일본식 명칭인 유치원, '유아학교'로 바꿔야"

광복 80주년 맞아 '유아학교' 명칭 변경 촉구

日 잔재 청산 및 국가 책임 유아교육 강화 차원

국회·교육부에 '명칭 변경 법안 처리' 요구

전국국공립유치원교사노동조합(유치원교사노조)이 광복 80주년을 맞아 일제 강점기 일본식 용어인 '유치원'이라는 명칭을 '유아학교'로 바꾸자고 주장했다.

13일 유치원교사노조는 "유치원은 일본이 독일어 'Kindergarten'을 번역한 '요치엔(幼稚園)'을 조선에 도입한 명칭으로, 해방 이후 80년이 지난 현재까지 사용되고 있다"면서 "법적으로 유치원은 '학교'임에도 불구하고 명칭에 '학교'가 빠져 있어 교육기관으로서의 위상을 온전히 전달하지 못하고 보육·돌봄 기관으로 오해받는 현실이 지속되고 있다"고 했다.

그러면서 "유아학교 명칭 변경이 단순한 용어 교체가 아니라, 유아교육을 국가책임 하에 운영되는 첫 정규 학교 교육으로 확립하는 상징적 전환"이라고 밝혔다.

유치원교사노조는 "유아학교라는 이름은 국가가 유아교육의 무상·의무화를 책임지고, 공공성과 평등성을 보장하며, 유아교사의 전문성과 사회적 위상을 높이는 출발점이 될 것"이라면서 "이를 통해 유아교육을 '준비교육'이 아닌 '생애 첫 학교 교육'으로 인식하게 만들 수 있다"고 했다.

유치원교사노조는 창립 이래 '유아학교' 명칭 변경을 주요 정책과제로 추진해왔다. 유아교육의 공공성 강화와 일제 잔재 청산이라는 두 가지 과제를 동시에 실현하는 것이야말로 교육개혁의 핵심이라는 게 이들 설명이다. 지난 21대와 22대 국회에서 강득구 더불어민주당 의원이 '유아교육법 개정안'을 연이어 발의하며 현장과 정치권의 협력을 이어가고 있다.

유치원교사노조는 올해 광복 80주년을 맞아, 국회와 교육부가 '유아학교' 명칭 변경 법안을 조속히 처리할 것을 촉구했다.

또한 각 시도교육청과 교육 현장이 힘을 모아, 유아교육이 초·중·고 교육과 동등한 공교육 체계의 출발점임을 인식할 수 있도록 해야 한다고 했다.

윤지혜 위원장은 "유아교육의 위상 제고와 공교육 체제 강화를 위한 명칭 변경은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "교육부와 정치권은 책임 있게 이 과제를 논의하고 실현에 나서야 한다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



