"에버랜드 폭파하겠다" 협박 신고…경찰 현장 수색 중

최근 백화점 등 대형 시설을 대상으로 한 '테러 협박'이 잇따르는 가운데 경기 용인 에버랜드를 폭파하겠다는 내용의 팩스를 받았다는 신고가 접수돼 경찰이 현장을 수색 중이다.

13일 용인동부경찰서에 따르면 이날 오전 10시48분쯤 대전출입국관리소에 "에버랜드를 폭파하겠다"는 내용의 팩스가 접수됐다.

경찰은 대전출입국관리소로부터 관련 신고를 받고 현장에 경찰특공대 등 50여명을 투입해 폭발물 설치 여부를 확인하고 있다.

현재 에버랜드 신규 입장객에 대해서는 진입이 통제되고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "기존 이용객들에게는 내부 안내방송을 통해 수색 사실을 알리고 있다"며 "현장에서 위험 요소가 발견될 경우 모두 대피할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





