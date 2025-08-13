카카오, 국내 첫 MCP 개방형 플랫폼 '플레이MCP' 베타 오픈

에이전틱 AI 생태계 확장 본격화…개방형 플랫폼 첫선

카카오 계정만 있으면 누구나 MCP 등록·테스트 가능

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 62,800 전일대비 900 등락률 -1.41% 거래량 1,166,261 전일가 63,700 2025.08.13 09:56 기준 관련기사 정신아 카카오 대표, 1억원 규모 자사주 추가 매입…"책임경영 차원"8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다카카오, '공공혁신 리포트 2025' 발행…"폭염 알림부터 의료 상담까지" 전 종목 시세 보기 close 는 에이전틱 인공지능(AI) 서비스에 활용될 다양한 MCP(Model Context Protocol)를 발굴하고 생태계를 확대하기 위한 '플레이MCP(PlayMCP)' 플랫폼을 베타 오픈했다고 13일 밝혔다. 국내에서 MCP 기반의 개방형 플랫폼을 선보이는 건 카카오가 처음이다.

MCP는 AI 모델이 외부 데이터나 도구와 소통하는 방식을 표준화한 통신 규약을 뜻한다. AI 모델이 MCP를 통해 외부 시스템과 손쉽게 데이터를 주고받을 수 있도록 한다. 이용자는 여러 서비스를 오가지 않고 하나의 서비스에서 수요와 목적에 맞는 작업을 처리할 수 있다.

카카오는 13일 에이전틱 인공지능(AI) 서비스에 활용될 다양한 MCP(Model Context Protocol)를 발굴하고 생태계를 확대하기 위한 '플레이MCP(PlayMCP)' 플랫폼을 베타 오픈했다고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

카카오는 이번 플레이MCP 플랫폼 오픈이 카카오가 지향하는 에이전틱 AI 생태계 구축의 첫걸음이라고 강조했다.

플레이MCP는 오픈 플랫폼으로, 개발자라면 카카오 계정을 통해 누구나 참여 가능하다. 개발자들은 자신이 만든 MCP 서버를 등록하고 실제 대화에서 어떻게 작동하는지 테스트할 수 있다. 다른 개발자의 MCP와 도구도 자유롭게 사용 가능하다.

현재 카카오는 카카오톡 나와의 채팅방, 톡캘린더, 카카오맵, 선물하기, 멜론 등 다양한 MCP 서버와 연결 도구를 테스트용으로 공개해 실험을 지원하고 있다.

유용하 카카오 AI에이전트플랫폼 성과리더는 "AI가 사용자의 의도를 깊이 이해하고 필요한 작업을 자율적으로 처리하는 시대가 빠르게 도래하고 있다"며 "플레이MCP는 카카오 안팎의 개발자들이 함께 에이전틱 AI의 기획·실험·실행을 통합적으로 경험할 수 있는 플레이그라운드가 될 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>