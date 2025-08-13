본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경남농협, 지역 농산물 소비 확대와 전통주 산업 활성화 나서

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.13 09:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

맑은내일과 지역 쌀로 빚은
프리미엄 전통주 론칭행사 열어

경남농협은 김해유통센터에서 전통주 전문 향토기업 맑은내일과 공동 개발한 경남 쌀로 만든 프리미엄 전통주 '마산정종'과 '운암25'의 공식 론칭행사를 열었다.

경남농협, 맑은내일과 지역쌀로 빚은 프리미엄 전통주 론칭행사.

경남농협, 맑은내일과 지역쌀로 빚은 프리미엄 전통주 론칭행사.

AD
원본보기 아이콘

이번 전통주 론칭은 경남농협이 주도적으로 기획하고, 지역 기업인 맑은내일이 제품개발을 맡아 탄생한 첫 협업 성과로, 경남 농업의 부가가치 창출과 전통주의 현대화를 동시에 이끄는 모델로 주목받고 있다.


경남농협은 이번 프로젝트를 통해 농업인과 지역 기업이 함께 성장할 수 있는 유통·브랜드 통합 모델을 구축하며, 향후 지역 쌀을 활용한 가공·유통 확대에 박차를 가할 계획이다.

지난 12일 열린 행사에는 정영희 수석전문위원(경남도의회 농해양수산전문위원실), 서양권 과장(경상남도 농식품유통과)을 비롯한 유관기관과 농협 관계자 20여 명이 참석했다.


류길년 본부장은 "지역 쌀 소비 확대와 농가소득 증대를 위한 새로운 모델로, 오늘 선보이는 전통주가 농협과 지역기업의 성공적인 협업 사례로 자리 잡길 기대한다"고 밝혔다.


경남농협은 이번 협업을 시작으로 지역 농산물을 활용한 다양한 부가가치 상품을 개발하고, 농업-유통-브랜드 연계를 통해 농업인의 실질적 소득 증대에 기여할 방침이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

노상 음주, 공원 흡연, 수영복 활보…유럽서 잘못 걸리면 수 백만원 벌금폭탄

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기