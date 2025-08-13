박희영 용산구청장, 어린이들과 태극기 흔들며 "대한 독립 만세"

서울 용산구(박희영 용산구청장)가 광복 80주년을 사흘 앞둔 12일 구청사 잔디마당 태극기 광장에서 구청 어린이집 원아 20여 명과 광복절 기념행사를 열었다.

박희영 용산구청장과 구청 어린이집 원아들이 태극기를 흔들고 있다. 용산구 제공.

이날 박희영 용산구청장은 아동들에게 광복절의 뜻과 가치를 직접 설명하며, 해방의 기쁨과 의미를 되새겼다. 이어 아이들과 함께 태극기를 손에 들고 “대한 독립 만세”를 외치며 그날의 감격을 재현했다. 행사 후 참석자들은 구청사 잔디마당 옆에 설치된 태극기 터널을 걸으며 광복의 의미를 마음에 새겼다.

앞서 구는 구청사 전면에 대형 태극기를 게양했다. 또 광장에는 태극기 바람개비와 태극기 터널을 조성해 구민들이 자연스럽게 애국심을 느낄 수 있도록 했다. 효창공원에서 삼각지 일대 2.6km 구간에는 태극기와 독립운동가 어록을 담은 현수기를 내걸었으며, 관내 16개 동 주요도로 총 36.5km 구간에는 3204기의 태극기를 게양하고 있다.

박희영 용산구청장은 “순국선열의 숭고한 희생 덕에 오늘날 우리 아이들의 맑고 순수한 웃음을 들을 수 있다”며, “모든 구민과 함께 광복의 의미와 가치를 되돌아보고, 독립유공자를 기억하며 애국심을 고취해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자



