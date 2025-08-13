세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[속보] 7월 취업자 17.1만명 증가…건설업 15개월·제조업 13개월째↓
2025년 08월 13일(수)
"나도 전지현 바지 입을 거야" 역대 최대 실적낸 안다르…젝시믹스는 회복세
이마트 일냈다…"뭐든지 5000원 이하" '오케이 프라이스' 론칭
[단독]롯데호텔서 긴밀한 이야기…노태문 삼성전자 사장, 베트남 서기장과 '비공개 회동'
모든 의혹 '몸통' 김건희 여사 구속…'머그샷' 찍고 구치소 수감
"연 12% 파격 금리도 있다"…우리 아이 목돈 불릴 똑똑한 적금들[실전재테크]
김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원
"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'
"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박
광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도
"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증
권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상