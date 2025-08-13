[라임라이트]밤에 악마가 되는 여자…백수 남자는 왜 그녀를 지키나

이상근 감독 신작 '악마가 이사왔다'

미덕 향한 관심이 사랑보다 커 보여

"이타심 아름답게 표현하고파"

영화 '악마가 이사왔다'는 청년 백수 길구(안보현)가 아파트 이웃을 돕게 되면서 벌어지는 이야기다. 도움의 대상은 아랫집에 이사 온 선지(임윤아). 낮에는 조용하고 유순하지만, 새벽만 되면 악마에 씌어 완전히 다른 사람으로 변한다. 혼자 딸을 돌보는 일이 힘들어진 아버지 장수(성동일)는 순박해 보이는 길구에게 선지의 보호자가 되어달라고 부탁한다. 길구는 따뜻한 관심과 배려로, 위악을 떨던 선지의 마음을 서서히 열어간다.

영화 '악마가 이사왔다' 스틸 컷[사진=CJ ENM 제공] AD 원본보기 아이콘

참신한 설정의 뿌리는 창작자의 경험이다. 이상근 감독은 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 "아파트 엘리베이터에서 의도치 않게 이웃의 변화를 감지할 때가 종종 있었다. 특히 밤에 술에 취해 몸을 제대로 가누지 못하던 여성을 낮에 전혀 다른 모습으로 마주하면 이상한 기분이 들었다"며 "이웃에 대한 궁금증과 아파트의 공간적 특징, 이웃 간 어색한 상황 등 일상을 반영해 공감을 얻고자 했다"고 밝혔다.

영화는 공감을 높이기 위해 코미디·로맨스·미스터리 등 다양한 장르 공식을 혼합했다. 이 감독은 "이야기에 가장 잘 어울리는 구성이라고 생각해 나름대로 실험한 것"이라며 "개별적으로 선을 긋기보다 이리저리 섞이는 방식으로 접근했다"고 설명했다.

장르의 경계를 허물었다고 보기는 어렵다. 오히려 각각의 색깔이 정교하게 맞물리지 못해 단편적인 에피소드들이 순차적으로 나열된 듯한 인상을 준다. 애초 선지의 기행과 길구의 보호 장면이 반복돼 장르가 혼합될 여지가 적었다.

영화 '악마가 이사왔다' 스틸 컷[사진=CJ ENM 제공] 원본보기 아이콘

인물 간 갈등이 적어 큰 긴장을 기대하기도 어렵다. 특히 길구는 지나칠 정도로 순종적이어서 별다른 마찰을 일으키지 않는다. 이에 대해 이 감독은 "이타심을 아름답게 표현하기 위한 설정"이라며 "선지의 눈치만 보는 모습이 보잘것없어 보일 수 있겠지만, 알고 보면 상식적으로 제대로 살아가려는 우리들의 모습일 수 있다"고 해명했다.

이 설정이 설득력을 얻으려면, 낮에 만나는 선지와의 관계도 충분히 그려졌어야 했다. 길구가 보호자로 나서는 궁극적인 이유가 사랑이기 때문이다. 하지만 영화의 대부분은 악마가 된 선지와의 이야기로 채워져 있으며, 절정의 초점 역시 여기에만 맞춰져 있다. 이어지는 선지와의 관계가 부자연스러울 나타날 수밖에 없다.

영화 '악마가 이사왔다' 스틸 컷[사진=CJ ENM 제공] 원본보기 아이콘

어쩌면 이 감독의 관심은 사랑이나 이별보다 '미덕'에 더 가까웠을지 모른다. 전작 '엑시트'에 이어 이번에도 주인공이 자신의 이익보다 타인의 이익을 우선하기 때문이다. 그는 "시나리오를 쓰다 보면 제 안의 경험과 욕망이 자연스럽게 투영되는 것 같다"며 웃었다.

"중학교 수련회에서 과묵하던 친구가 화려한 춤을 춰 영웅으로 대접받는 걸 본 적이 있다. 집으로 돌아가서 거울을 보며 남몰래 춤동작을 따라 했다. 누구에게나 그런 욕망이 있다고 생각한다. 누군가를 돕는 일로 발현된다면 이보다 더 아름다울 수 없을 것 같다."





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



