본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

한국기본간호학회, 세종충남대학교병원서 교수임상연수

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.12 17:59

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세종충남대학교병원서 12일 진행된 한국기본간호학회의 교수 임상연수가 마무리 되고 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

세종충남대학교병원서 12일 진행된 한국기본간호학회의 교수 임상연수가 마무리 되고 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. /사진= 대외협력홍보팀 제공

AD
원본보기 아이콘

세종 충남대학교병원은 헬스케어센터 5층 보듬홀에서 한국 기본간호학회 회원 20명이 참여한 가운데 교수 임상 연수를 12일 개최했다.


병원 측에 따르면 이날 연수는 조성숙 간호부장의 환영사와 최동원 한국 기본간호학회장 인사말, 손현진 간호행정과장의 병원 연수 프로그램 안내를 시작으로, 윤선진 감염관리팀장의 유행성 감염병 관리, 장민선 교육 전담간호사의 간호 현장에서의 스마트시스템 활용, 손현진 간호행정과장의 최신 간호 및 진료 물품-활용과 관리를 주제로 강연이 진행됐다.

강연 이후에는 첨단 스마트병원으로 구축된 병원의 주요 시설을 둘러보고 회원간 소통과 질의응답 시간을 갖기도 했다. 1982년 창립된 한국 기본간호학회는 한국 간호 역사의 한 축을 맡아 기본 간호학의 교육과 연구, 실무발전에 기여하며 다양한 학술 활동을 펼치고 있다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기