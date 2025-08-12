포천시, '건강·안전 도시'로 도약…보건소 기능 전면 강화

포천시, 보건소 기능 전면 개편…"시민 건강·안전 강화"

감염병·응급의료·건강증진 아우르는 종합 보건정책 추진

경기 포천시(시장 백영현)가 시민 건강과 안전을 강화하기 위해 보건소 기능을 전면 개편하고 감염병·응급의료·건강증진을 아우르는 종합 보건정책을 본격 추진한다.

박은숙 포천시 보건소장이 12일 시정 정례브리핑에서 감염병·응급의료·건강증진을 아우르는 종합 보건정책을 본격 추진한다고 발표하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

포천시는 12일 시정 정례브리핑에서 이 같은 계획을 발표하며 지난 5월 보건소 내 건강증진과를 신설해 보건행정의 전문성과 효율성을 높였다고 밝혔다.

소흘보건지소를 소흘건강생활지원센터로 전환하고, 군내·선단 보건지소는 폐소하는 등 지역 여건과 주민 수요에 맞춰 보건지소를 재정비했다. 이를 통해 행정·재정 효율성을 높이고, 주민에게 보다 가까운 맞춤형 건강관리 서비스를 제공할 방침이다.

의료취약지역 주민을 대상으로 서울아산병원과 협력한 무료 건강검진을 실시하고 경로당 비상용 안전구급함 지원, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강관리사업 등 생활밀착형 건강서비스를 확대한다.

감염병 분야에서는 24시간 모니터링 시스템과 역학조사반을 상시 운영하고, 취약지역 집중 방역과 예방접종 확대를 추진한다. 오는 10월에는 생물테러 대응 모의훈련을 실시해 돌발 상황에 대비한 대응 능력을 높인다.

또한 재난응급의료 신속대응반 2개 반(12명)을 상시 운영하고, 포천우리병원 응급실 병상과 소아 입원병상을 확충한다. 시민과 교직원을 대상으로 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 사용법 교육도 진행해 위기 대응 역량을 강화한다.

시는 영유아부터 노년층까지 생애 전 주기를 아우르는 맞춤형 건강관리도 강화한다. 분만취약지 임산부 지원, 공공산후조리원 운영, 출산 지원 확대, 치매안심마을 확대 운영 등을 통해 예방 중심의 건강관리와 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.

박은숙 포천시 보건소장은 "이번 보건소 기능 개편은 시민이 일상에서 건강과 안전을 실질적으로 느낄 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "감염병, 응급상황, 만성질환 등 다양한 건강 문제에 적극 대응해 건강하고 안전한 포천을 만들어 가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



