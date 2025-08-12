본문 바로가기
전주시, '반려동물 정책 수립' 설문조사

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.12 11:23

사람·반려동물 공존 도시환경 조성 목적

전북 전주시가 오는 24일까지 시민들을 대상으로 '반려동물 정책 수립을 위한 설문조사'를 실시한다.


12일 시에 따르면 이번 설문조사는 반려동물과 사람이 조화롭게 공존하는 도시환경을 조성하기 위해 추진됐으며 시민의 실생활 경험과 정책 수요를 종합적으로 파악해 향후 정책 수립에 활용될 예정이다.

반려동물 정책 발굴 설문 조사 홍보 이미지. 전주시 제공

반려동물 정책 발굴 설문 조사 홍보 이미지. 전주시 제공

시는 이번 설문조사를 통해 반려인의 목소리는 물론, 비반려인의 인식과 제안도 함께 반영해 공존을 위한 정책적 균형을 도모한다는 구상이다.

설문 참여는 전주시 누리집에 게시된 홍보물 내 QR코드 또는 설문조사 링크를 통해 참여할 수 있다.


강세권 전주시 농업기술센터 소장은 "반려동물 양육 가구가 지속적으로 증가하는 만큼, 시민들의 다양한 목소리를 담은 정책 수립이 무엇보다 중요하다"며 "이번 설문조사를 통해 시민 눈높이에 맞는 정책 기반을 마련하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr


