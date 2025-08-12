아르테미스 2호 탑재 우주방사선 측정 '큐브위성', 나사로 이송

국내 최초 유인 우주선과 함께 내년 발사 예정

우주항공청은 아르테미스 2호에 탑재될 큐브위성(K-RadCube) 개발이 완료돼 12일 미국 항공우주국(NASA) 케네디 우주센터로 이송한다고 밝혔다.

큐브위성(K-RadCube). 우주항공청 제공 AD 원본보기 아이콘

큐브위성은 항공 운송을 통해 케네디 우주센터로 이송해 우주발사시스템(SLS)의 오리온 스테이지 어댑터(OSA, Orion Stage Adapter)에 탑재될 예정이다.

아르테미스 2호는 승무원 4명이 오리온 우주선에 탑승해 달 주위를 돌아 지구로 귀환하는 임무로, 큐브위성은 국내 최초로 유인 우주선과 함께 발사되는 위성이다.

큐브위성은 지구 고타원궤도에서 방사선 영역인 밴앨런복사대의 우주방사선을 측정하는 임무를 수행하며, 방사선이 우주인에 미치는 영향을 분석할 수 있는 기초 자료를 관측할 예정이다.

큐브위성 운영 개념도. 우주항공청 제공 원본보기 아이콘

큐브위성은 한국천문연구원이 개발을 총괄하고 방사선 측정 탑재체를 개발했으며, 위성 시스템은 나라스페이스테크놀로지, 지상국 운영은 KT SAT에서 각각 담당한다. 또 삼성전자, SK하이닉스에서 개발한 반도체 소자를 함께 탑재해 반도체 소자의 방사선 내성 특성을 우주 환경에서 검증할 계획이다.

아르테미스 2호는 내년 4월 발사 예정이며, 큐브위성의 관측 데이터는 국내외 연구자들이 활용할 수 있도록 공개될 예정이다.

강경인 우주청 우주과학탐사부문장은 "유인 우주탐사선인 아르테미스 2호의 탑재 요구조건을 만족하는 큐브위성 제작 능력을 통해 국제 경쟁력을 높이는 계기가 됐다"면서 "NASA 등 국제협력을 통한 한국의 우주탐사 참여 기회를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



