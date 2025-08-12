본문 바로가기
[컨콜]엔씨소프트 "하반기 200~300명 인력 감축 계획"

노경조기자

입력2025.08.12 10:08

"중복된 기능이나 비효율 조직 대상"

엔씨소프트 판교 R&D센터. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트가 지난해에 이어 올해도 인원·비용 효율화를 지속한다.


박병무 엔씨소프트 공동대표는 12일 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "지난해 외과 수술적인 인원·비용 효율화를 꾀했는데, 올해는 타깃팅해서 기조를 이어가려고 한다"고 밝혔다.

그는 "이미 올해 상반기에 해외 지사와 자회사를 통해 100명 정도 인원 효율화를 했다"며 "하반기에는 200~300명가량 중복된 기능이나 비효율적인 조직을 상대로 인원 효율화를 할 계획"이라고 말했다.


이어 "내년, 내후년 회사가 더 건강한 모습을 갖기 위해 진행하는 것"이라며 "이로 인해 영업이익 조금 흔들릴 수 있으니 양해해 달라"고 덧붙였다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
