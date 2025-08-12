예스24, 대한적십자사와 맞손...'독립운동가 후손 돕기 캠페인'

예스24, 광복절 추천 도서 제공

기획전 굿즈 구매 시 비용만큼 기부

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 대한적십자사와 손잡고 광복 80주년 기념 '독립운동가 후손 돕기 기부 캠페인'을 실시한다고 12일 밝혔다.

'독립운동가 후손 돕기 기부 캠페인' 포스터. 예스24

이번 캠페인은 광복 80주년을 맞아 독립운동의 역사적 의미를 되새기기 위한 기부 기획전으로 마련됐다. 기획전은 순국선열들의 숭고한 희생과 헌신을 되새길 수 있는 광복절 추천 도서를 선보인다.

캠페인의 수익금은 대한적십자사에 오는 10월 전액 기부되며, 독립운동가 후손 지원을 위해 사용될 예정이다. 예스24는 이용자가 예스24 포인트를 이용해 기획전 전용 굿즈를 구매하면, 차감된 포인트 액수만큼 현금으로 환산해 기부할 예정이다.

자세한 기부 참여 방법은 기획전 페이지 내에서 원하는 도서 구매 버튼을 누른 후, 사은품으로 '무궁화 & 태극기 와펜 + 독립운동가 북마크 세트'를 선택하면 된다. 사은품 선택 시 차감되는 YES포인트는 3000원이며, 굿즈 선택 수량에 따라 최종 기부금이 결정된다.

아울러 예스24는 다음 달 30일까지 독서 커뮤니티 사락을 통해 '#대한독립만세' 필사 챌린지를 진행한다. 기획전 페이지에 소개된 광복절 추천도서 속 한 문장을 필사하고, 사진으로 촬영해 필수 해시태그 '#대한독립만세'와 함께 사락 포스트로 업로드하면 YES상품권(500원)을 참여자 전원에게 증정한다.

예스24 조선영 도서사업본부장은 "광복 80주년이라는 중요한 시기를 맞이해 미래 세대를 위해 희생한 독립운동가 후손을 돕는 기부 캠페인에 참여할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "기획전 도서와 필사 챌린지를 통해 독립의 의미를 되새겨 보고, 특별 제작된 기념 굿즈도 소장해 보시길 바란다"고 말했다.

'독립운동가 후손 돕기 기부 캠페인'에 관한 더욱 자세한 내용은 예스24 홈페이지에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



