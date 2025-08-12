"휴전해도 평화 없다"…우크라 전선, 미·러 회담 회의론 확산

동부 도네츠크 러 공세 강화…"협상 때마다 반복"

우크라이나 전쟁 휴전을 논의할 미국·러시아 정상회담을 앞두고도 전선에서는 평화에 대한 회의론이 커지고 있다고 AP통신이 11일(현지시간) 보도했다.

우크라이나 동부 전선의 병사들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 조기 종전론을 꺼내 들며 휴전을 중재하고 나선 지 몇 개월이 지나도록 결과가 나타나지 않자 오는 15일 알래스카 회담에 대해서도 회의적이다. 특히 트럼프 대통령이 '영토 교환'을 언급하고, 주요 외신은 동부 도네츠크주 전체를 러시아에 내주는 방안이 거론되고 있다고 보도하면서 장병들 사이에서는 혼란과 거부감이 일고 있다.

AP통신에 따르면 상당수 우크라이나 군인이 휴전 협상 후에도 전쟁 종식 없이 러시아가 잠깐 전투를 멈추고 전열을 재정비한 뒤 더 큰 공세를 재개할 것으로 관측했다. 제148여단의 병사 드미트로 로비니우코우는 "최소한 지금의 교전이 중단되면 어떤 형태로든 합의가 나왔다는 첫 징후일 텐데, 그런 일은 일어나지 않고 있다"고 했다. 제68여단의 미르츠헤도 협상 소식이 나올 때마다 러시아의 적대행위는 더 거세진다면서 "평화 협상이 시작되면 전선은 더 무서워진다"고 말했다.

실제 미·러 정상의 알래스카 회담이 결정된 이후에도 러시아의 우크라이나 공세가 이어지고 있다. 러시아 국방부는 이날 자국군의 적극적인 작전으로 도네츠크 페도리우카 마을을 추가 장악했다고 밝혔다. 러시아가 도네츠크에 세운 도네츠크인민공화국(DPR) 정부 수장 데니스 푸실린도 "러시아군이 도네츠크 전체 교전에서 상황을 완전히 통제하고 있다"고 주장했다.

우크라이나 제59여단 지휘관인 세르히 필리모노우는 영토 교환 및 휴전 합의 서명은 일시적인 해결책에 그칠 것이라고 예상했다. 그는 "우리는 장기전을 준비하고 있다. 러시아가 멈출 것이라는 환상은 없다"며 "휴전이 있을 수는 있지만, 평화는 오지 않을 것"이라고 말했다.

전쟁이 4년 차에 접어들면서 우크라이나는 신병 모집에도 어려움을 겪고 있다. 많은 병사가 3년 반 전 러시아의 침공 초기에 입대했다. 일부는 잠시 복무하고 떠날 것이라고 생각했고, 다른 일부는 앞날에 대해서는 아예 생각하지 않았다고 한다. 로비니우코우는 "여기가 우리 땅이고 우리는 돌아갈 곳이 없다"며 "다른 방도가 없어서 여기 있다. 누구도 우리를 방어하러 이곳에 오지 않을 것"이라고 말했다.





