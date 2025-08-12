본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

지비이노베이션, 쌍전광산 전기인입 공사 완료

유현석기자

입력2025.08.12 09:35

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지비이노베이션은 경상북도 울진에 위치한 쌍년광산에 상업생산의 필수 조건인 대용량 전력 공급 인프라 구축을 완료했다고 12일 밝혔다.

지비이노베이션, 쌍전광산 전기인입 공사 완료
AD
원본보기 아이콘

이번 공사는 한국전력공사 경북본부가 주관하며 '금강송면쌍전리지비이노베이션고압 2500kW 신설공사'라는 명칭으로 진행됐다. 금강송면쌍전리 마을 입구에서 쌍전광산까지 총 4.8km 구간에 걸쳐 약 3개월간 진행됐다. 모든 행정 인허가 절차를 마치고 안정적인 대용량 전력 공급이 가능해졌다.


그동안 쌍전광산은 자가발전시설을 활용해 최소 전력만으로 운영했다. 이번 전기인입 공사 완료로 갱내 안전시설 확충과 주요 생산설비 가동이 가능해졌다.

이희운 지비이노베이션 부사장은 "안정적인 전력 공급 확보로 조크라샤, 콘크라샤, 볼밀, 스파이럴밀, 쉐이킹테이블, 대형 환풍기, 점보드릴 등 핵심 장비를 본격 가동할 수 있게 됐다"며 "갱내 안전성 강화와 상업생산 준비 속도를 크게 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

매년 1000명씩 감염에 화들짝…결혼 전 HIV 검사 의무화 추진하는 '이 나라'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기