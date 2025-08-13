[알립니다]아시아경제·서울시립대 조세쟁송 전문가 교육과정

아시아경제와 서울시립대학교 세무전문대학원이 조세 관련 실무가와 기업의 세무 책임자를 대상으로 조세쟁송 전문가 교육과정을 진행합니다.

이번 조세쟁송 전문가 과정은 기업들이 과세 당국의 세무조사와 과세에 대응하는 조세 쟁송에 대한 이론과 실무를 통해 전문가를 양성하는 과정입니다.

조세쟁송 등에 관한 국내 최고의 서울시립대 세무전문대학원 교수진이 조세쟁송 분야의 이론적인 체계와 지식을, 조세전문 변호사와 과세당국에서 오랜 기간 일했던 실무자들이 심사청구, 심판청구, 조세소송 등 실제 사례를 바탕으로 조세쟁송 분야에 특화된 체계적인 교육을 제공합니다.

또한 주요 수강자인 회계사, 세무사, 관세사, 변호사, 조세 담당공무원, 기업 재무 담당자 등 관련 분야 종사자들이 폭넓게 교류할 수 있는 네트워크 장이 될 것으로 기대합니다.

▲프로그램: 제1기 아시아경제·서울시립대 조세쟁송 전문가 교육과정

▲내용: 심사청구, 심판청구, 조세소송 등 조세불복에 대한 이론 및 실무

▲모집인원: 40명 내외(서류면접 및 직역별 선착순)

▲모집마감: 2025년 9월 19일 오후 5시

▲교육기간: 2025년 9월 4일∼ 12월 4일(13주간)

▲교육시간: 매주 목요일 오후 7시~9시30분

▲교육장소: 서울시립대 백주년기념관

▲수업료: 440만원(부가세 포함)

▲교육문의: 서울시립대학교 세무전문대학원 전화 (02)6490-5031~2 이메일 stopline@uos.ac.kr

▲신청 및 세금계산서 발급 문의: 아시아경제 운영사무국 전화 (02)2200-2153







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>