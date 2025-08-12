트럼프, '보수 싱크탱크' 출신 새 노동통계국장 선임

헤리티지재단 출신 경제학자

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 보수 성향 싱크탱크인 헤리티지재단의 수석 이코노미스트인 E. J. 안토니를 신임 노동통계국(BLS) 국장으로 지명했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "존경받는 경제학자인 안토니 박사를 차기 노동통계국 국장으로 지명하게 돼 기쁘다"며 "우리는 경제적 호황을 누리고 있으며 그는 발표되는 수치가 정직하고 정확하도록 보장할 것"이라고 소개했다. 다만 해당 직위는 미 상원의 인준을 거쳐야 한다.

안토니 신임 국장이 속한 헤리티지 재단은 미국 워싱턴DC에 본부를 둔 보수 성향 싱크탱크로 공화당과 보수 진영의 정책 방향에 큰 영향을 미치는 곳이다. 그는 경제정책 단체 '언리시 프로스퍼리티'의 수석연구원으로도 재직 중인데, 블룸버그통신은 이를 두고 "트럼프 대통령에게 정책 아이디어를 정기적으로 제시해온 곳"이라고 짚었다. 헤리티지 재단은 지난해 대선 당시 트럼프 2기 행정부의 국정과제를 정리한 '프로젝트 2025'를 만든 싱크탱크다.

트럼프 대통령은 지난 1일 미 노동부 산하 노동통계국이 최근 3개월 새 고용 상황이 악화했음을 보여주는 통계치를 발표하자 에리카 맥엔타퍼 국장을 발표 후 몇 시간 만에 해임했다. 미 노동부에 따르면 7월 비농업 부문 신규 고용은 7만3000건 증가에 그쳐 시장 전망치(10만6000건)를 크게 밑돌았다. 또한 지난 5월과 6월 고용도 각각 1만9000건, 1만4000건으로 하향 조정돼 기존 발표치(각각 14만4000건·14만7000건)보다 대폭 낮아졌다. 이 같은 '고용 쇼크' 수준의 지표 발표는 트럼프 대통령의 무역 정책이 노동시장 전반에 본격적인 영향을 미치기 시작했다는 비판에 힘을 실어줬다.

트럼프 대통령은 해임 조치 후 월가와 정계에 비판에도 지난 4일 재차 "지난주 고용 보고서가 조작됐다(RIGGED)"며 기존 입장을 고수했다. 그는 "두 경우 모두 급진 좌파 민주당에게 유리하도록 엄청난 규모의 기록적인 수정이 있었다"며 "그 큰 조정은 공화당의 위대한 성공을 덜 돋보이게 하려는 조작된 정치 수치를 숨기고 평준화하려는 시도였다"고 비난했다. 이어 "난 훌륭한 후임자를 선임할 것"이라며 "이 문제에 관심을 가져줘 감사하다. 미국을 다시 위대하게(MAGA)!"라고 덧붙였다.





