대한민국 광역시·도의회 의장협의회 정기회

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.11 18:50

세종시서 광역의회 의장 한자리

11일 세종시서 열린 전국 광역시·도의회 의장협의회 정기회서 임채성 세종시의회 의장이 미소짓고 있다. /사진= 의사입법담당관실 정책팀 제공

11일 세종시서 열린 전국 광역시·도의회 의장협의회 정기회서 임채성 세종시의회 의장이 미소짓고 있다. /사진= 의사입법담당관실 정책팀 제공

전국 광역시·도의회 의장들이 11일 한자리에 모였다.


이날 세종시의회가 주관한 의장협의회 정기회가 세종컨벤션센터 대연회장에서 1박 2일 일정으로 열린 가운데, 전국의 광역 지방의회 의장들이 참석한 것이다.

정기회에서는 제19대 후반기 협의회장 선출을 주요 안건으로 진행됐으며, 선거 결과 서울특별시의회 의장이 협의회장으로 선출됐다. 협의회는 앞으로 전국 시·도의회 간 교류와 협력을 강화하고, 주민 복리 증진과 지방자치 발전을 위한 다양한 공동 활동을 추진할 계획이다.


앞서, 개회식에는 김민재 행정안전부 차관, 최민호 세종시장, 최교진 세종시 교육감이 참석해 축사를 전했다. 참석한 시·도의회 의장들은 김민재 차관에게 지역소멸의 문제점과 균형성장의 중요성을 강조하며, 지방분권 실현을 위한 적극적인 지원과 협력을 요청했다.


임채성 세종시의회 의장은 "대한민국 행정수도 세종에서 전국 시·도의회가 한자리에 모인 것만으로도 큰 의미가 있다"며 "정기회가 지방의회의 단합을 다지고, 지방자치 발전에 새로운 동력이 되길 바란다"고 말했다.

충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

