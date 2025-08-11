본문 바로가기
광주시의회, 예결위 정원 9→8명 축소

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.11 18:07

시계아이콘00분 41초 소요
14일 원포인트 회의서 새 위원 선임
내부 갈등 봉합 시도…혁신안도 마련

광주시의회 전경.

광주시의회가 예산결산위원회(예결위) 정원을 9명에서 8명으로 줄이기로 결정했다. 내부 갈등과 선임 과정의 복잡한 상황을 고려한 조치로, 오는 14일 원포인트 회의를 통해 새로운 위원 구성을 마무리할 예정이다.


신수정 의장은 11일 기자들과 만난 자리에서 "의장단·상임위원장단 논의 결과, 오는 14일 원포인트 회의를 열어 예결위원 정원을 9명에서 8명으로 조정하고, 차기 예결위원을 선임할 예정이다"고 밝혔다.

이번 결정은 최근 예결위원 선임 과정에서 불거진 내부 갈등을 해소하기 위한 임시방편으로 해석된다. 각 상임위별로 2명씩 추천받아 위원을 구성하되, 의장 추천 몫은 형평성을 위해 포기하기로 했다.


시의회는 예결위 운영의 투명성을 높이기 위해 '쪽지 예산'과 무분별한 '예산 증액·삭감'을 방지하는 혁신안도 함께 마련할 방침이다.


주목받는 부분은 민주당 윤리심판원에 회부된 의원 10명에 대한 처리 문제다. 현재 윤리심판원은 서류심사 중이며, 오는 14일 예결위원 선임 전 최종 결과가 나오기 어려운 상황이다.

행정자치위원회의 경우 5명의 위원 중 2명이 사퇴하고, 2명이 윤리심판원에 회부되면서 사실상 위원 구성이 어려워졌다. 특히 서임석 의원의 경우 제4기 예결위원장 내정자로 알려져 향후 진로에 관심이 집중된다.


박수기 민주당 원내대표는 "의회 일정상 14일까지 예결위 구성을 마무리해야 한다"며 "윤리심판원의 징계 일정은 당 차원에서 협의해 결정하겠다"고 말했다.


한편 이번 예결위 정원 축소와 새 위원 선임은 시의회 내부 갈등을 봉합하고, 향후 운영 효율성을 높이기 위한 고육지책으로 풀이된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
