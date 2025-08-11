방세환 시장 "민생경제 안정·지역 상생 기반…경제도시 실현 집중"

광주시, 상반기 지역 내 업체와 696억원 구매 달성

'가까이에서 촘촘하게'효과 톡톡

경기 광주시는 2025년 상반기 지역 내 업체와의 구매 실적이 총 696억원에 달했다고 11일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이는 민선 8기 경제 구호인 '가까이에서 촘촘하게!'를 실천하며 지역업체 구매 촉진과 지역경제 회복에 총력을 기울인 성과다.

주요 구매 실적은 ▲관급공사 등 계약 346억원 ▲국책사업 구매 54억원 ▲민간 대형 공사장 구매 257억원 ▲농산물직매장 판매 39억원 등이다.

특히, 공사·용역·물품 계약에서 지역 내 기업과의 계약 규모는 346억원으로 수의계약의 84.9%를 차지해 전년동기 대비 12%포인트 증가했다. 관급공사의 경우 2023년부터 2025년까지 수의계약의 95% 이상을 지역 내 업체와 체결했으며 가로등(92%), 도로교통 표지판(94%), 바닥 포장재(96%) 등 관급자재의 90% 이상을 지역에서 구매해 지역 내 업체 매출 확대에 기여했다.

시는 또 지역 우수기업 10개 사와 공공시설 담당자 간 제품설명회를 개최하고 공동주택 7개 단지 시공사와 지역 전문업체 25개 사가 참여한 간담회를 열어 지역업체 입찰 참여 확대와 실질적 기회 제공을 위한 협력 체계를 구축했다.

그 결과 국책사업 분야 구매 실적은 1분기 14억원에서 2분기 39억원으로 178% 증가, 민간 대형공사장 구매 실적은 102억원에서 155억원으로 52% 증가하는 성과를 거뒀다.

이와 함께 시는 총 730억원 규모의 중소기업·소상공인 육성 자금과 특례보증을 지원하고 광주e장터 입점 202개 업체의 온라인 판로 확대를 도모했다. 또한, 자연채푸드팜센터 등 농산물 직매장을 운영해 48억원의 매출을 올리는 등 지역 농업인의 소득 증진에도 힘썼다.

방세환 시장은 "지역 내 기업과 소상공인이 체감할 수 있는 경제정책을 지속 발굴하고 기업 경쟁력 강화와 지역경제 회복을 위해 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 '가까이에서 촘촘하게'라는 기치 아래 민생경제 안정과 지역 상생 기반의 경제도시 실현에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



