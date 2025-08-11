본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"스마트폰 사용 해롭다?"… 노인은 정반대 '치매·인지장애 감소'

김현정기자

입력2025.08.11 17:58

시계아이콘01분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美연구팀, 기술사용 연구 결과 분석
"노년층은 뇌 훈련 효과"

디지털 기기의 과도한 사용이 인간의 기억력과 인지 능력 저하를 초래할 것이라는 경고가 많았지만, 노년층의 경우 오히려 뇌 기능을 유지하는 데 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다.


스마트폰을 사용하고 있는 노인. 픽사베이

스마트폰을 사용하고 있는 노인. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 최근 미국 베일러 대학교의 인지 신경과학자 마이클 스컬 박사와 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스의 신경심리학자 제라드 벤지 박사는 50세 이상(평균 연령 69세) 41만1000명을 분석한 연구를 토대로 이같은 결과를 발표했다.

연구진은 기술 사용과 인지 상태에 대해 연구를 진행하면서 노인들을 대상으로 한 기존의 연구 논문 57편을 통합·재분석했다. 그 결과 컴퓨터나 스마트폰, 인터넷 또는 이 둘을 혼합해 사용하는 노인들의 경우 기술을 사용하지 않거나 덜 사용하는 이들보다 인지 기능 검사에서 더 나은 성적을 거둔 것을 발견했다. 또 인지 장애 또는 치매 진단율도 더 낮았다.


이는 기술이 우리의 뇌에 이른바 '디지털 치매'라고 불리는 현상을 초래할 것이라는 경고가 있어왔던 것과 정반대의 결과다. 지난 수십 년 동안 세간에는 인간이 디지털 기기에 지나치게 의존해 기억력과 인지 능력이 저하될 것이라는 우려가 컸다.


연구진도 노년층은 아날로그 시대와 디지털 시대를 둘 다 겪었지만, 인지 장애가 흔해지는 연령대에 도달하면서 디지털 기술의 부정적인 영향을 받았을 것으로 예상했다. 하지만 실제 분석 결과는 정반대로 나타난 셈이다.

연구진은 "노년층은 아날로그 세대였으나 세월에 적응하기 위해 IT 기기 사용자로 거듭나는 경우가 많다"면서 "이렇게 새로운 기술을 습득할수록 장기적으로 뇌 건강 유지에 도움이 된다"고 분석했다. 기본적인 학습과 인지 틀이 형성된 후 빠르게 변화하는 사회에 적응하기 위해 신기술을 배우면서 뇌 훈련이 되어 도리어 긍정적 결과를 가져왔다는 것이다.


기존 기술에 따른 인지 기능에 대한 우려는 대부분 뇌가 아직 발달 중인 아동 및 청소년을 대상으로 한 연구에서 비롯됐다는 점에서 차이가 있다.


수많은 연구에서 전 세계적으로 인구 고령화에 따라 치매 환자 수가 증가하는 추세지만, 미국과 여러 유럽 국가에서 치매에 걸리는 노인의 비율은 감소하고 있다. 그 원인으로 다양한 요인이 제시된 가운데, 듀크 대학교의 무랄리 도라이스와미 박사는 기술 활용이 원인이었을 가능성이 크다고 봤다.


디지털 시대에 태어나고 자란 세대에도 이같은 효과가 나타날 수 있을까. 연구자들은 기술은 끊임없이 변화하기에 이번 결과가 현재의 노년층에만 적용되는 일회성 효과는 아닐 수도 있다고 봤다. 다만 디지털 매체를 더 많이 사용한다고 해서 반드시 좋은 것은 아니라고 짚었다. 도라이스와미 박사는 "하루에 10시간씩 넷플릭스를 시청한다면 사회적 관계를 잃을 수 있다"며 기술이 운동이나 건강한 식습관 등 "뇌 건강에 도움이 되는 다른 활동을 대체할 수 없다"고 말했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기