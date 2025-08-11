본문 바로가기
대통령실

세계교회협의회 만난 李대통령 "남북관계 개선 역할, 지원 기대"(종합)

임철영기자

입력2025.08.11 16:18

제리 필레이 WCC 총무 접견
교류·협력 방향 논의 위해 마련

이재명 대통령이 개신교 연합 단체인 세계교회협의회(WCC) 총무와 만나 남북 관계 개선에 역할이 있으면 지원해주기를 기대한다고 전했다.

이 대통령은 11일 오후 용산 대통령실에서 제리 필레이 WCC 총무를 접견하고 "온 세상의 평화와 안전 그리고 연대를 위해 애쓰는 WCC의 활동이 앞으로도 계속되기를 바란다"면서 이같이 밝혔다. 이번 만남은 WCC와 한국 교회의 오랜 연대의 역사를 기념하고, 앞으로 교류·협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다.


세계교회협의회 측에서는 제리 필레이 총무와 피터 프루브 국제사무국장이, 한국기독교교회협의회 측에서는 김종생 총무와 조성암 회장, 김영걸 대한예수교 장로회 총회장, 박상규 한국기독교장로회 총회장, 박동신 대한성공회 의장주교가 참석했다.

그러면서 이 대통령은 "WCC가 대한민국 민주화 과정에서 큰 역할을 해준 것을 잘 알고 있고, 매우 고맙게 생각한다"면서 "존경하는 김대중 대통령 구명운동도 해주셨고, 대한민국의 인권 침해 사태에 대해서도 많이 알려줘 민주주의가 성장하고 발전하는 데 큰 역할을 해주셨다"고 했다.


또 이 대통령은 "한반도 평화와 안정, 남북 간 대화에도 큰 역할을 해주셨다"면서 "남북 교화 간 대화를 처음으로 열어준 것도 WCC인 것으로 아는데 그 점도 정말 감사하게 생각한다"고 덧붙였다.


이에 필레이 총무는 "대통령께서 WCC에 대해 너무 잘 알고 계신다"면서 그간 WCC의 활동에 대해 소개했다. 이어 이 대통령의 취임을 축하한다면서 "한국 사회 내 많은 기대가 있다는 것을 잘 알고 있다. 새 정부에 대한 신뢰와 기대가 높아지고 있다는 것을 알 수 있다"라고도 했다.

아울러 박상규 한국기독교장로회 총회장은 계엄 국면을 언급하며 또 다시 감옥에 가지 않게 해줘서 감사하다는 말로 좌중에 웃음을 안기기도 했다고 강유정 대변인은 전했다. 박동신 대한성공회의장 주교는 대통령 내외의 소록도 방문을 지켜보며 대통령이기 이전에 한 인간으로서 진정성이 느껴졌다면서 세월호나 이태원 참사 유가족같은 아픈 국민들 곁에서 함께 비를 맞는 대통령이 되어달라고 당부하기도 했다.


그리스 출신인 암브로시오스 조그라포스 한국기독교교회협의회 회장이 민주주의 발생지인 그리스인들이 K-민주주의를 지켜보며 감사하고 기뻐하고 있다고 전하자 이 대통령은 그리스 아테네가 민주주의의 발상지라면 대한민국은 빛의 혁명으로 민주주의를 꽃피운 나라로 기억되면 좋겠다는 바람을 전했다고 강 대변인은 밝혔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
