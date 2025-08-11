본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB국민은행, 새 모델에 '하츠투하츠' 선정

김혜민기자

입력2025.08.11 16:14

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB국민은행은 새 모델로 신인 아티스트 '하츠투하츠(Hearts2Hearts)'를 선정했다고 11일 밝혔다.

KB국민은행, 새 모델에 '하츠투하츠' 선정
AD
원본보기 아이콘

하츠투하츠는 지난 2월 데뷔한 SM엔터테인먼트 소속 8인조 걸그룹이다.


KB국민은행은 잠재력 있는 신인 모델을 발굴해 함께 성장하는 스토리를 만들어가는 장기적 관점의 모델 전략을 이어오고 있다. 김연아, 에스파, 박은빈 등과도 오랜 기간 인연을 이어오며 성장과 도전, 성공의 스토리를 함께 만들어왔다.

이번에 하츠투하츠가 선정된 것은 대부분의 멤버들이 10대로 구성돼 있어 청소년층과 친밀하게 소통할 수 있다는 점, 각 멤버들의 재능, 글로벌 시장에서의 성공 가능성 등이 고려됐다고 KB국민은행은 밝혔다.


하츠투하츠는 10대 청소년 고객을 위한 금융 서비스 모델로 활용을 시작해, 이후 글로벌 시장에서도 KB국민은행 대표 얼굴로 활약할 예정이다.


KB국민은행 관계자는 "하츠투하츠의 밝은 에너지와 무한한 가능성은 긍정적 이미지를 추구하고 항상 새로운 가능성에 도전하는 KB국민은행의 지향점과 부합한다"며 "하츠투하츠와 함께 청소년 고객과 더욱 가까이 소통하고, 글로벌 시장에서 KB의 브랜드 영향력도 강화해 나가겠다. 모델과 함께 만들어갈 성장 스토리에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기