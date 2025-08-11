스마일게이트 스토브, 부산인디커넥트페스티벌 4년 연속 참가

대표 레이블 체험 '팝업 스토브' 부스 운영

'네온 어비스 2' 등 퍼블리싱 타이틀 시연

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'가 오는 15~17일 부산 벡스코에서 열리는 '부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025'에 플래티넘 스폰서로 참가한다고 11일 밝혔다.

올해로 4년 연속 BIC와 함께하는 스토브는 플랫폼과 퍼블리싱 부문을 아우르는 부스를 운영하며, 플랫폼을 비롯해 인디게임 생태계 지원, 퍼블리싱 역량을 적극 알릴 예정이다.

우선 자사의 대표 레이블을 직접 체험할 수 있는 '팝업 스토브' 부스를 운영한다. '재미는 팝(POP)! 감동은 업(UP)! 대한민국 대표 게임 플랫폼 스토브'라는 슬로건 아래 스토브를 대표하는 5개 레이블을 주제로 한 체험형 콘텐츠를 선보인다. 미션을 완수한 방문객에게는 애플워치, 기계식 키보드, 스토브 할인 쿠폰 등 경품 추첨 기회를 제공한다.

스마일게이트가 퍼블리싱하는 작품 5개를 만날 수 있는 공간도 마련한다. '네온 어비스 2', '아르티스 임팩트', 'V.E.D.A', '아키타입 블루', '레벨업 못하는 플레이어' 등을 경험할 수 있으며, 현장에서 스팀 위시리스트 등록도 가능하다.

온라인에서는 오는 29일까지 '스토브인디 X BIC 2025' 협업 페이지가 열린다. 이곳에서는 올해 BIC 출품작을 사전 체험할 수 있다. 스토브는 BIC 기간 한정으로 전략 게임 '배를 버려라'를 무료로 배포하고, 컬래버레이션 페이지 내 정식 출시작을 20% 할인된 가격에 구입할 수 있는 쿠폰을 제공한다.

스토브 관계자는 "올해 BIC 참가를 통해 플랫폼으로서의 폭넓은 라인업과 퍼블리셔로서의 세심한 지원 역량을 함께 선보일 예정"이라며 "인디게임 창작자와 이용자 모두에게 더 큰 가치를 전달할 것"이라고 말했다.





