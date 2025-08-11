본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

스마일게이트 스토브, 부산인디커넥트페스티벌 4년 연속 참가

노경조기자

입력2025.08.11 16:06

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대표 레이블 체험 '팝업 스토브' 부스 운영
'네온 어비스 2' 등 퍼블리싱 타이틀 시연

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'가 오는 15~17일 부산 벡스코에서 열리는 '부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025'에 플래티넘 스폰서로 참가한다고 11일 밝혔다.


스마일게이트 스토브 제공

스마일게이트 스토브 제공

AD
원본보기 아이콘


올해로 4년 연속 BIC와 함께하는 스토브는 플랫폼과 퍼블리싱 부문을 아우르는 부스를 운영하며, 플랫폼을 비롯해 인디게임 생태계 지원, 퍼블리싱 역량을 적극 알릴 예정이다.

우선 자사의 대표 레이블을 직접 체험할 수 있는 '팝업 스토브' 부스를 운영한다. '재미는 팝(POP)! 감동은 업(UP)! 대한민국 대표 게임 플랫폼 스토브'라는 슬로건 아래 스토브를 대표하는 5개 레이블을 주제로 한 체험형 콘텐츠를 선보인다. 미션을 완수한 방문객에게는 애플워치, 기계식 키보드, 스토브 할인 쿠폰 등 경품 추첨 기회를 제공한다.


스마일게이트가 퍼블리싱하는 작품 5개를 만날 수 있는 공간도 마련한다. '네온 어비스 2', '아르티스 임팩트', 'V.E.D.A', '아키타입 블루', '레벨업 못하는 플레이어' 등을 경험할 수 있으며, 현장에서 스팀 위시리스트 등록도 가능하다.


온라인에서는 오는 29일까지 '스토브인디 X BIC 2025' 협업 페이지가 열린다. 이곳에서는 올해 BIC 출품작을 사전 체험할 수 있다. 스토브는 BIC 기간 한정으로 전략 게임 '배를 버려라'를 무료로 배포하고, 컬래버레이션 페이지 내 정식 출시작을 20% 할인된 가격에 구입할 수 있는 쿠폰을 제공한다.

스토브 관계자는 "올해 BIC 참가를 통해 플랫폼으로서의 폭넓은 라인업과 퍼블리셔로서의 세심한 지원 역량을 함께 선보일 예정"이라며 "인디게임 창작자와 이용자 모두에게 더 큰 가치를 전달할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기