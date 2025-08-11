본문 바로가기
현대무용-스트릿댄스 특별한 만남… 영덕문화관광재단 리케이댄스 '올더월즈' 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.11 13:06

경북 영덕문화관광재단은 지난 8일 예주문화예술회관 대극장에서 현대무용단 리케이댄스의 '올더월즈(ALL THE WORLD'S)'가 환호 속에 마무리됐다고 전했다.

현대무용단 리케이댄스의 '올더월즈'. 영덕문화관광재단 제공

이날 오후 7시에 시작된 공연은 예술성과 대중성을 두루 갖춘 열정적인 무대로 다양한 세대의 관객과 호흡하며 감동을 나눴다.


'올더월즈'는 2002년 창단한 무용단 리케이댄스의 작품으로 한국문화예술위원회 공연예술창작주체지원사업 선정, 서울예술상 최우수상 수상, 2025-26 쿼드초이스 '재연을 부탁해' 선정작으로 작품성과 완성도를 인정받았다.

다차원적 시선을 통해 '나'와 '세상'의 관계를 새롭게 인식하고 현실을 넘어 무한한 가능성과 자유의 세계를 상상하게 만드는 내용으로, 특히 현대무용과 스트릿댄스를 결합해 기존 장르의 경계를 허물고 새로운 표현 양식의 가능성을 제시했다는 평가를 받고 있다.


이번 무대에는 세계적 스트릿댄서 BABYSLEEK, 현란한 몸짓의 하우스댄서 Ko-c, 최고의 퍼포먼스그룹 '애니메이션 크루'의 BLACK MAMBA, 힙합의 정수를 보여주는 SEMI를 비롯해 김현주, 정범관, 나정민, 정혜지, 이현우, 송윤주, 정다래 등 실력파 무용수들이 대거 참여했다. 각자의 개성과 기술이 어우러진 군무는 하나의 생명체처럼 움직이며 공간을 압도했고 관객은 무대에서 뿜어져 나오는 폭발적인 에너지에 전율을 느꼈다.


작품은 '갇힌 눈','차원 이동', '춤 세상', '멀티버스'라는 네 가지 테마로 전개됐는데, 현실과 가상을 넘나드는 듯한 안무와 장면 구성은 무대 안팎의 경계를 무너뜨리고 관객을 움직임 속으로 빨려들게 했다. 독특한 무대 영상과 조명, 음악 또한 춤의 메시지를 전달하는 역할을 하며 공연의 완성도를 높였다.

관객 역시 강렬한 무대를 체험한 후 감탄을 이어갔다. "마치 미래 영화를 보는 것 같이 감각적인 무대였다"며 "현대무용이 어렵다고 생각했는데 엄청나게 몰입해서 관람했다"고 호평을 아끼지 않았다. 일부 관객들은 무대가 끝난 뒤에도 자리를 떠나지 않고 긴 박수를 보내며 젊은 무용수들과 스태프에게 감사의 마음을 전했다.


이번 '올더월즈' 공연은 현대무용과 스트릿댄스의 융합을 시도하고 있는 '꿈의 무용단 영덕' 소속 청소년 단원 20명이 관람해서 의미를 더했다. '올더월즈' 안무를 담당한 리케이댄스 이경은 단장이 안양문화재단 꿈의무용단 예술감독도 맡고 있어서 자연스럽게 교류하는 시간도 마련됐다.


관객의 감수성을 두드리는 새로운 문화 콘텐츠로서 가능성을 증명한 리케이댄스의 '올더월즈'는 영덕 공연을 시작으로 전국을 순회하며 예술성과 대중성의 경계를 허무는 시도를 계속 이어갈 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

