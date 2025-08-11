혜움, 소상공인 대상 '전자세금계산서 발행' 기간 한정 무료 제공

부가세 조회 등 재무 관리 기능도 지원

혜움은 소상공인과 중소기업 사업자의 세무 업무 부담을 줄이기 위해 한시적으로 '전자세금계산서 발행 서비스'를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다.

혜움이 운영하는 통합 재무 서비스 알프레드 회원이라면 해당 서비스를 누구나 무료로 이용할 수 있다. 홈택스 계정을 최초 1회 연동하면 이후에는 홈택스에 별도로 접속하지 않아도 간편하게 전자세금계산서를 조회하고 발행할 수 있다.

이와 함께 매출·매입 현황 보고서, 카드매출 분석 보고서, 예상 부가세 조회 등 사업 전반의 재무 현황을 한눈에 파악하고 관리할 수 있는 다양한 기능이 무료로 제공된다.

옥형석 혜움 대표는 "이번 전자세금계산서 발행 서비스 무료 제공으로 더 많은 소상공인과 중소사업자들이 재무 업무를 간소화하고 비용 절감 효과를 누리길 바란다"며 "이를 통해 본연의 사업 운영과 성장에 더욱 집중할 수 있기를 기대한다"고 했다.





