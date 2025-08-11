본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

혜움, 소상공인 대상 '전자세금계산서 발행' 기간 한정 무료 제공

최호경기자

입력2025.08.11 10:48

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부가세 조회 등 재무 관리 기능도 지원

혜움은 소상공인과 중소기업 사업자의 세무 업무 부담을 줄이기 위해 한시적으로 '전자세금계산서 발행 서비스'를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다.

혜움은 '전자세금계산서 발행 서비스'를 한시적으로 무료 제공한다고 11일 밝혔다. 혜움

혜움은 '전자세금계산서 발행 서비스'를 한시적으로 무료 제공한다고 11일 밝혔다. 혜움

AD
원본보기 아이콘

혜움이 운영하는 통합 재무 서비스 알프레드 회원이라면 해당 서비스를 누구나 무료로 이용할 수 있다. 홈택스 계정을 최초 1회 연동하면 이후에는 홈택스에 별도로 접속하지 않아도 간편하게 전자세금계산서를 조회하고 발행할 수 있다.


이와 함께 매출·매입 현황 보고서, 카드매출 분석 보고서, 예상 부가세 조회 등 사업 전반의 재무 현황을 한눈에 파악하고 관리할 수 있는 다양한 기능이 무료로 제공된다.

옥형석 혜움 대표는 "이번 전자세금계산서 발행 서비스 무료 제공으로 더 많은 소상공인과 중소사업자들이 재무 업무를 간소화하고 비용 절감 효과를 누리길 바란다"며 "이를 통해 본연의 사업 운영과 성장에 더욱 집중할 수 있기를 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기