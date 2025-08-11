지역과 대학 혁신 이끌 '대전라이즈' 오픈

대전테크노파크, 참여부터 성과까지...한눈에 보는 디지털 허브 구축

누리집 화면 이미지(사진=대전테크노파크 제공) AD 원본보기 아이콘

지역과 대학의 혁신을 이끌며 소통 기능을 강화하기 위한 대전라이즈(RISE, Regional Innovation System & Education)의 공식 누리집이 11일 정식 오픈했다.

대전테크노파크의 이번 누리집 개설은 대전RISE의 사업 정보, 추진 성과, 최신 소식 등을 체계적이고 효과적으로 제공하기 위한 것으로, 향후 지역과 대학의 혁신 생태계의 디지털 중심 플랫폼으로서의 역할이 기대된다.

누리집은 ▲대전RISE 소개 ▲참여대학 및 기관 소개 ▲사업공고 및 대학 소식 ▲대전RISE 인재인증제 ▲홍보 콘텐츠 아카이브 등 다양한 기능을 통해 한눈에 최신의 정보를 확인할 수 있도록 구축됐다.

시민과 대학은 대전RISE의 사업 전반을 체계적으로 확인하고, 관련 소식을 신속하게 받을 수 있게 됐으며, 아울러 FAQ와 Q&A 등 소통 기능을 강화해 참여의 폭을 넓히고, 의견 수렴을 통해 사업 운영의 질을 높이는데 기여할 것으로 기대된다.

기업 및 기관 관계자 역시 대전RISE 뿐만 아니라 정부 및 유관기관의 추진사업 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 구축돼 보다 폭넓은 지원과 연계 기회를 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

특히 일정 자격요건을 갖춘 특성화 인재에게 인증서를 부여하는 '대전 RISE 인재인증제'는 올해 도입을 목표로 개발 중으로 RISE를 통해 육성한 인재에 대한 기업의 신뢰도 향상과 채용 효율성을 높여 지역 정주 촉진에도 중요한 동력이 될 것으로 보인다.

김우연 대전테크노파크 원장은 "이번 누리집 오픈으로 대전RISE가 시민과 더욱 가까워지는 계기가 될 것"이라며 "기존 운영 중인 성과관리플랫폼과 누리집 연동을 통해 투명하고 신뢰받는 운영체계를 확립해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>