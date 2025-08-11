본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완주문화재단, 24일까지 '공예가의 이야기' 팝업 전시

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.11 10:57

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공예강사 강봉석·강예빈 등 5인 참여

(재)완주문화재단 복합문화지구 누에가 오는 24일까지 누에아트홀 2전시실에서 '공예가의 이야기' 팝업 전시가 열린다.


11일 재단에 따르면 이번 전시는 예술교육 프로그램 '꼼지락 공방'의 공예강사 5인 -강봉석(목공) 강예빈(도자) 김경미(가죽) 김수린(라탄) 박삼희(섬유)-이 의기투합해 작업의 과정과 결과물을 유쾌한 장식으로 풀어낸 팝업 전시다.

전시와 공예클래스로 만나는 공예가의 이야기 포스터. 완주문화재단 제공

전시와 공예클래스로 만나는 공예가의 이야기 포스터. 완주문화재단 제공

AD
원본보기 아이콘

전시실에는 각자 다른 성격의 공방과 작업실을 운영하고 있는 참여작가 5인의 작품 외에 실제로 사용하는 손때묻은 작업 도구들과 작품을 구상할 때 그렸던 스케치들을 비치해 작가의 의도를 관찰할 수 있다.

이번 전시는 일상에서 너무나 당연하게 소비하고 있었던 공예품들을 새삼스러운 시선으로 바라보는 시간을 가지며 작가의 삶이 깃든 공예문화에 한 걸음 다가가는 계기가 되기를 바라는 마음으로 기획했다.


전시 관람 외에도 작품을 구매·소장할 기회를 제공하며, 자세한 정보는 복합문화지구 누에 홈페이지에서 확인할 수 있다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기