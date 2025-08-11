'韓 과학·AI 지원할 슈퍼컴 이름 지어주세요'

KISTI, 국가슈퍼컴 6호기 이름 공모

내년 가동 예정

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 과학과 인공지능(AI) 분야를 폭넓게 지원할 '국가 슈퍼컴퓨터 6호기'의 명칭을 공모한다.

이식 KISTI 원장이 국가슈퍼컴 5호기 누리온을 가리키고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트 AD 원본보기 아이콘

이번 공모는 '국가 슈퍼컴퓨터 6호기'의 구축 목적과 활용 비전을 공유하고 국민적 공감과 상징성을 담은 명칭을 발굴하기 위함이다. 세계 유수의 슈퍼컴퓨터들도 각국 또는 기관의 슈퍼컴퓨터를 고유 브랜드화하고, 인지도를 높이고자 정체성이 있는 명칭을 지어 부르고 있다.

현재 운영 중인 국가 슈퍼컴퓨터 5호기 '누리온(Nurion)'도 '온 국민이 다함께 누리는 국가 슈퍼컴퓨터'를 뜻하는 순우리말 조합으로, 공모를 거쳐 확정됐다.

공모 결과는 오는 29일 KISTI 홈페이지를 통해 발표되며, 대상작(1순위)은 국가 슈퍼컴퓨터 6호기의 공식 명칭으로 채택되고 상금 100만 원이 수여된다. 최우수작(2순위)과 우수작(3순위)에는 각각 50만 원과 30만 원의 상금이 수여된다.

공모는 누구나 참여할 수 있으며 11일부터 22일 오후 6시까지 접수한다. 자세한 사항은 KISTI 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

'국가 슈퍼컴퓨터 6호기'는 3825억원 규모의 예산으로 2026년 상반기 중 구축을 완료하고 공식 서비스를 시작할 예정이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



