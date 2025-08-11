본문 바로가기
유통

인스파이어, 이상원 CTO 선임…"글로벌 경쟁력 강화"

박재현기자

입력2025.08.11 08:51

조직 운영 효율화·고객 경험 혁신
미래 성장 가속화 추진

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 이상원 최고 운영혁신 책임자(CTO)를 공식 선임했다고 11일 밝혔다.

이 CTO는 서울대학교 전기공학 학사, 미국 컬럼비아대학교 전기공학 석사 및 경영학 석사(MBA) 학위를 보유하고 있다. 맥킨지앤컴퍼니, LG전자, 서브원 등에서 경험을 쌓았다. 재직 기간 30개 이상의 기업들과 협력하며 인수합병(M&A), 비즈니스 전략, 운영 체계 개선 등 조직의 성장 전략과 내부 운영 효율을 동시에 개선하는 프로젝트를 주도했다.


이상원 인스파이어 최고 운영혁신 책임자(CTO). 인스파이어 리조트 제공

이 CTO는 향후 인스파이어의 성장과 혁신을 이끄는 역할을 수행할 예정이다. 그는 조직 효율성과 부서 간 협업을 강화해 인스파이어의 경쟁력 제고와 안정적 성장을 이끌 것으로 기대된다.

향후 이 CTO는 인스파이어의 전략기획, 데이터 분석, 정보기술(IT) 등 핵심 부문을 총괄하고 기업 경쟁력 제고를 위한 주요 프로젝트를 이끌 예정이다.


첸 시 인스파이어 사장은 "탁월한 전문성과 리더십을 갖춘 이상원 CTO의 합류는 인스파이어의 성장에 있어 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로 이 CTO와 함께 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 성장과 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
