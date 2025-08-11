본문 바로가기
[클릭 e종목]"지니언스, 올 하반기 실적 개선 기대"

박형수기자

입력2025.08.11 08:13

유진투자증권은 11일 지니언스에 대해 올 하반기 실적이 좋아질 것으로 내다봤다.


박종선 유진투자증권 연구원은 "정부의 추가경정(추경) 및 해킹 이슈에 따른 공공 및 민간기업의 정보보호 투자가 증가할 것"이라고 설명했다.

이어 "단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션(EDR)을 서비스로 제공하는 중소기업 타깃 MDR 서비스 출시 효과가 나타날 것"이며 "해외 진출이 이어질 것"이라고 덧붙였다.


그는 "올해 상반기 말 기준으로 해외 고객은 172개이며 글로벌 EDR 고객을 처음으로 확보한 것도 긍정적인 소식"이라고 강조했다.


박 연구원은 "현재주가는 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 14.0배"라며 "국내외 동종업체 평균 PER 34.3배 대비 큰 폭으로 할인해서 거래되고 있다"고 분석했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr


