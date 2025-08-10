본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

담양군, '청년정책 지원사업' 8월 추가모집

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.10 14:51

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

희망디딤돌통장·주거비 지원 11~22일
문화복지카드는 오는 31일까지 신청

담양군 청사 전경.

담양군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 지역 청년들의 안정적인 정착을 돕기 위해 '2025년도 담양군 청년정책 지원사업' 대상자를 8월 한 달간 추가 모집한다고 10일 밝혔다.


추가 모집 사업은 3가지로, 청년 문화복지카드는 오는 31일까지, 청년 희망디딤돌 통장 지원과 청년 취업자 주거비 지원은 11~22일 신청을 받는다.

접수는 주소지 읍·면사무소에서 가능하며, 문화복지카드 지원사업은 농협카드 누리집을 통해 온라인 신청도 가능하다. 각 사업 지원 대상과 자격요건, 신청 서식 등 세부 사항은 담양군 누리집 공지 사항에서 확인하면 된다. 군은 지역 청년들이 신청 기회를 놓치지 않도록 8월 한 달간 SNS와 읍·면 회의 등을 통해 적극적인 홍보를 이어갈 방침이다.


정철원 군수는 "청년들이 경제적 부담을 덜고 지역에 안착할 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 있다"며 "앞으로도 청년이 체감할 수 있는 실질적인 지원책을 꾸준히 발굴해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

블랙핑크 제니의 경고…"kkabujimara" 무슨 뜻?

'은하철도 999'가 왜 거기서 나와?…지하철마다 다른 '역 멜로디'

"멀쩡한 햄버거를 왜 버려?"…日맥도날드 '포켓몬 카드' 논란

"그래도 구두쇠 아냐"…젊은층 '한달 평균 0원' 데이트에 출산율 하락 경고등

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감

새로운 이슈 보기