양천구, 신월시영아파트 정비구역 지정…3149가구 대단지로

신통기획 접수 2년만에 정비계획 확정

서울 양천구(구청장 이기재)는 신월동 지역 최대 규모인 신월시영아파트 재건축 정비구역 지정이 7일 최종 고시됨에 따라 3149가구의 대단지 재건축 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.

신월시영아파트 재건축 조감도. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

1988년 준공된 신월시영아파트는 37년이 지나 노후 주거환경 개선이 시급한 상황이었다. 2023년 1월 안전진단을 통과하고 같은 해 7월 신속통합기획 접수를 시작, 약 2년 만에 정비계획을 확정했다.

계획에 따르면 이 단지는 용적률 249.98%를 적용해 기존 12층 2256가구에서 최고 21층 3149가구로 탈바꿈한다. 주변 자연환경을 살린 녹지축과 공원, 도로, 주차장 등 정비기반시설을 조성해 보행 친화적 숲세권 단지로 새롭게 조성될 전망이다.

이를 위해 단지 중앙에 위치한 신월근린공원은 북측으로 재배치되며, 지양산·한울공원·독서공원·오솔길공원 산책로가 연결되는 총 2.3㎞ 공원산책로가 완성된다. 개방형 보행통로와 도심으로 열린 통경축도 마련된다.

단지 내에는 안전한 공공보행통로와 학교가는 길, 주민을 위한 보육시설과 시니어 커뮤니티 등 공공편의시설이 들어설 예정이다. 랜드마크 역할을 할 입체적 스카이라인도 조성된다. 구는 앞으로 사업시행자 지정과 통합심의 등 재건축 추진 절차가 원활히 진행되도록 적극 지원할 계획이다.

한편 목동아파트 단지들도 잇따라 정비구역 지정이 완료되면서 재건축 시계가 빨라지고 있다. 지난 7일에는 목동4단지 정비구역 지정·고시가 이뤄졌다. 조합설립을 마친 목동6단지를 포함해 총 8개 단지가 정비계획을 확정했으며, 구는 연내 목동 14개 모든 단지 정비구역 지정 완료를 목표로 하고 있다.

이기재 양천구청장은 “신월시영아파트가 지역을 대표하는 자연 친화적 공원단지로 거듭날 것”이라며 “주민 숙원인 재건축이 신속히 진행돼 안정적인 주택공급과 노후 주거환경 개선이 이뤄지도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

신월시영아파트 재건축 사업 위치도. 양천구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>