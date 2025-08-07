본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

목포시, 상반기 김 수출 6% 증가…또다시 전국 1위

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.07 17:52

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8,126만 달러 실적…수산식품 전략산업 육성 성과

목포시가 수산식품수출단지를 조성하는 등 김 산업 육성에 앞장서고 있다. 목포시 제공

목포시가 수산식품수출단지를 조성하는 등 김 산업 육성에 앞장서고 있다. 목포시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시가 올해 상반기 김 수출 실적에서 8,126만 달러를 기록하며 지난해 같은 기간 대비 6% 증가, 전국 기초지자체 중 수출 1위 자리를 굳건히 지켰다.


7일 목포시에 따르면 올해 상반기 전체 수출액 9,216만 달러 중 김 수출이 88%를 차지하며 지역 수출 실적을 견인했다.

목포는 지난해에도 김 수출액 1억 3,308만 달러로 역대 최고치를 기록하며 전국 1위를 달성한 바 있다.


시는 이러한 성과를 바탕으로 김을 중심으로 한 수산식품 산업을 전략산업으로 육성하고 있다. 이를 위해 오는 2026년까지 총 1,137억 원을 투입해, 연면적 4만6,612㎡ 규모의 '수산식품수출단지'를 조성 중이다.


또한 김 유통의 투명성과 수출 경쟁력 강화를 위한 '국제 마른김 거래소' 설립도 추진하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 가격 안정성과 신뢰도 제고를 노리고 있다.

시 관계자는 "목포의 김이 해외 시장에서도 꾸준히 사랑받고 있어 자부심을 느낀다"면서 "앞으로 수산식품수출단지와 거래소가 본격 운영되면, 목포는 명실상부한 수산식품 수출 중심 도시로 자리매김하게 될 것"이라고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁" "10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기