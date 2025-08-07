김동연, 대한노인회 경기도연합회 만나 "어르신 존중받는 삶위해 노력"

김동연 경기도지사가 대한노인회 경기도연합회 회장단을 만나 현재 18만원인 경로당 운영비를 내년에 더 올리도록 노력하는 등 '어르신들의 존중받는 삶'을 위해 노력하겠다고 약속했다.

김동연 지사는 7일 수원 팔달구 도담소에서 임헌우 대한노인회 경기도연합회장 등 37명의 회장단과 만나 "올여름 몹시 더웠는데, 저희가 경로당과 마을회관에 무더위쉼터, 취약계층 냉방비 212억 원을 긴급 지원해서 우리 어르신들께서도 혜택을 보실 수 있지 않을까 싶다"며 "또 경로당 운영경비도 올해 18만원으로 올렸고, 내년에는 더 인상하도록 노력하겠다"고 말했다.

그러면서 "경기도의 어르신을 모시고 존경을 담아서 할 수 있는 최선의 것을 대한민국에서 가장 잘할 수 있도록 계속 노력하겠다"며 "오늘은 효심이 깊었던 정조대왕이 어머니인 혜경궁 홍씨를 위해 만든 메뉴로, 그런 마음으로 모시려고 생각을 하고 소찬을 마련했다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 7일 대한노인회 경기도연합회 회장단을 도담소로 초청해 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

경기도는 어르신들의 존중받는 삶을 위해 다양한 정책을 추진하고 있는데 먼저 경로당, 마을회관 등 무더위 쉼터와 취약계층에 냉방비 212억원을 긴급 지원했다.

또 '간병 SOS 프로젝트'를 도입해 지금까지 600여명의 어르신에게 간병비를 지원해 돌봄 사각지대 해소에 기여하고 있다. 이 사업은 경제적 어려움으로 간병에 어려움을 겪는 65세 이상 취약계층 어르신들에게 연간 최대 120만원까지 간병비를 지원하는 내용이다.

경기도는 이 외에도 ▲인공지능(AI) 노인말벗서비스 ▲AI 어르신 든든지키미 ▲노인일자리 및 사회활동 지원사업 등을 추진하고 있다.

임헌우 대한노인회 경기도연합회장은 "오늘 이 자리는 노인정책 방향에 대한 협력과 소통을 위한 매우 소중한 자리라고 생각한다"며 "앞으로도 저희 연합회는 시군구 지회와 함께 도정의 동반자로서의 역할을 충실히 수행할 것이며, 경기도 어르신들의 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 화답했다.





이영규 기자



