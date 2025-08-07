트럼프 50% 관세에 인도 부글부글…"경제적 협박"

트럼프, 러시아 석유 수입한 인도에

예고대로 25→50%로 대미 관세 인상

보석·직물·신발·농산물 등 타격 클듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 석유 수입을 이유로 관세를 50%까지 높이면서 트럼프 대통령을 향한 분노가 인도 내부에서 커지고 있다.

7일(현지시간) 미국 블룸버그통신 등에 따르면 인도 연방의회 제1야당인 인도국민회의(INC) 지도자인 라훌 간디 전 대표는 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령의 50% 관세는 경제적 협박"이라며 "인도에 불공정한 무역 협정을 강요하려는 시도"라고 썼다. 그러면서 "나렌드라 모디 총리는 인도 국민의 이익을 벗어나는 것을 허용하지 말아야 한다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 인도에 러시아산 석유 구매를 이유로 전날 추가 관세 25%를 부과하겠다고 밝혔다. 이번 관세는 21일 이내에 발효될 예정이며 미국이 인도에 부과하는 관세는 7일 발효 예정인 상호관세 25%를 포함해 총 50%에 이르게 된다.

같은 당 소속 정치인 샤시 타루르도 인도 내에서 미국산 제품에도 보복 관세를 부과해야 한다는 압력이 높아질 것이라며 이제는 최대 수출 시장인 미국을 벗어나 대체할 수 있는 다른 무역 상대국을 찾아야 한다고 촉구했다.

이번 조치로 인도의 대미 수출도 큰 타격을 입을 전망이다. 지난해 미국은 인도와 무역에서 전년보다 5% 늘어난 460억달러(약 63조원)의 무역 적자를 기록했다. 앞서 블룸버그는 25% 상호관세만으로도 인도의 대미 수출이 30%가량 감소하고, 국내총생산(GDP)의 0.6%가 줄어든다고 분석한 바 있다. 여기에 이번에 추가된 25% 관세는 수출 감소 폭을 60%까지 늘리고, GDP 손실도 0.9%까지 확대할 수 있다는 예상이 나왔다. 특히 보석, 직물, 신발, 농산물 등 노동 집약적 산업이 직격탄을 맞을 전망이다.

미국은 지난 4월 인도에 상호관세 26%를 부과한 후 협상 중이지만 합의에 이르지 못했다. 미국산 농산물과 유제품에 부과하는 관세를 인하하는 문제를 놓고 이견을 보이면서 협상이 교착 상태에 빠졌다.





