양평군, '누구나 돌봄 방문 의료 서비스' 업무협약 체결

양평군, 의료-돌봄 체계 강화

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 6일 거동이 어려운 군민들을 대상으로 '공백 없는 의료·돌봄 체계' 구축을 위한 방문 의료 서비스 시범사업 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

전진선 양평군수(오른쪽 네 번째)가 지난 6일 거동이 어려운 군민들을 대상으로 '공백 없는 의료·돌봄 체계' 구축을 위한 방문 의료 서비스 시범사업 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 의료 접근에 제약이 있는 대상자들이 가정에서도 진료받을 수 있도록 지원하기 위한 것으로, 시범사업을 통해 지역 내 의료 접근성을 강화할 계획이다.

방문 의료 서비스는 의료진이 직접 대상자의 가정을 방문해 건강 상태를 점검하고 진료를 제공하는 방식으로 운영된다. 이번 협약에는 양평의료복지사회적협동조합 모두의원과 청운한의원이 참여하며, 지역 내 의료복지 향상에 기여할 예정이다.

지원 대상은 질병 또는 부상으로 인해 의료적 처치가 필요하지만 거동이 어려운 군민이다.

방문 진료 시 발생하는 본인 부담금(5~30%)은 소득 수준에 따라 차등 지원되며, 1인당 최대 150만원 한도 내에서 60일 이내 월 2회까지 지원이 가능하다.

'누구나 돌봄 사업'은 경기도와 도내 29개 시·군이 공동으로 추진 중인 통합 돌봄 정책의 일환으로, 양평군은 2024년부터 해당 사업에 참여해 △생활 돌봄 △동행 돌봄 △주거 안전 △식사지원 △일시 지원 등 총 5개 분야의 서비스를 운영하고 있다. 이번 방문 의료 서비스는 의료 돌봄 분야의 첫 시범 도입 사례로, 그 의미가 크다.

전진선 양평군수는 "이번 시범사업은 의료 서비스를 받기 어려운 분들이 소외되지 않도록 민관이 힘을 모아 협력하는 것이 가장 중요하다"며 "앞으로도 군민 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 세심하게 살피고 적극 지원하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



