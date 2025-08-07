본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

일영워터힐, 양주시에 이웃돕기 성금 1000만원 기탁

이종구기자

입력2025.08.07 12:33

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 지난 6일 장흥면 소재 일영워터힐(대표 장철호)로부터 이웃돕기 성금 1000만원을 기탁받았다고 7일 밝혔다.

지난 6일 장흥면 소재 장철호 일영워터힐 대표가 이웃돕기 성금 1000만원을 강수현 양주시장(왼쪽)에게 기탁하고 있다. 양주시 제공

지난 6일 장흥면 소재 장철호 일영워터힐 대표가 이웃돕기 성금 1000만원을 강수현 양주시장(왼쪽)에게 기탁하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 성금은 경기 사회복지공동모금회를 통해 전달됐으며 관내 소외계층과 어려운 이웃을 돕는데 사용될 예정이다. 기탁식에는 일영워터힐 장철호 대표 및 관계자가 참석했다.


장철호 대표는 "연이은 폭염과 폭우로 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 작은 위로와 희망이 되길 바라는 마음으로 성금을 기탁했다"며 "앞으로도 양주시와 함께 상생하며 지역사회에 기여하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

양주시 관계자는 "우리 주위의 소외되고 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 보내주신 일영워터힐 대표님께 진심으로 감사드린다"며 "기탁받은 성금은 꼭 필요한 분들에게 잘 전달해 지역사회에 희망을 전하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기