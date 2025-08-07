일영워터힐, 양주시에 이웃돕기 성금 1000만원 기탁

경기 양주시가 지난 6일 장흥면 소재 일영워터힐(대표 장철호)로부터 이웃돕기 성금 1000만원을 기탁받았다고 7일 밝혔다.

지난 6일 장흥면 소재 장철호 일영워터힐 대표가 이웃돕기 성금 1000만원을 강수현 양주시장(왼쪽)에게 기탁하고 있다. 양주시 제공

이번 성금은 경기 사회복지공동모금회를 통해 전달됐으며 관내 소외계층과 어려운 이웃을 돕는데 사용될 예정이다. 기탁식에는 일영워터힐 장철호 대표 및 관계자가 참석했다.

장철호 대표는 "연이은 폭염과 폭우로 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 작은 위로와 희망이 되길 바라는 마음으로 성금을 기탁했다"며 "앞으로도 양주시와 함께 상생하며 지역사회에 기여하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

양주시 관계자는 "우리 주위의 소외되고 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 보내주신 일영워터힐 대표님께 진심으로 감사드린다"며 "기탁받은 성금은 꼭 필요한 분들에게 잘 전달해 지역사회에 희망을 전하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



