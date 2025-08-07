본문 바로가기
가천대 일자리플러스센터, 한국산업기술진흥協과 취업지원 MOU

이영규기자

입력2025.08.07 11:37

가천대학교 대학일자리플러스센터가 6일 이공계 미취업 졸업생의 취업 지원을 위해 한국산업기술진흥협회와 업무협약(MOU)을 맺었다.


이날 협약에 따라 두 기관은 앞으로 ▲이공계 인재 대상 잡매칭 지원 ▲취업 촉진을 위한 교육·훈련 프로그램 운영 ▲기타 양 기관 협력 분야 발굴 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

가천대학교 대학일자리플러스센터가 6일 이공계 미취업 졸업생의 취업 지원을 위해 한국산업기술진흥협회와 업무협약(MOU)을 맺었다. 가천대학교 제공

원본보기 아이콘

가천대는 특히 졸업생의 인적 정보를 제공하고 협회는 전문 취업 컨설턴트를 통해 온·오프라인 1대1 맞춤형 컨설팅, 채용 연계, 사후관리 등 종합적인 취업 지원을 하게 된다.


전성민 가천대 대학일자리플러스센터장은 "이번 협약을 통해 졸업생의 취업률 제고를 위한 실질적이고 지속 가능한 협력체계가 마련됐다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력을 확대해 이공계 인재들의 사회 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
