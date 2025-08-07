우본, '광복 80주년' 기념우표 발행

우정사업본부는 올해 '광복 80주년'을 맞이해 광복절 노래를 주제로 기념우표 52만5000장을 발행한다고 7일 밝혔다.

기념우표는 1종으로 광복절 노래 가사가 담겼다. 정부는 1949년 광복절을 기념하기 위해 노래 제작에 착수, 1950년 5월 정인보·윤용하 선생의 작사·작곡으로 광복절 노래를 완성했다. 이 곡은 광복의 환희와 슬픔 그리고 결의를 오롯이 담고 있다.

광복은 빼앗겼던 나라를 되찾은 것 이상의 의미를 갖는다. 본래의 이름과 언어, 땅의 회복을 위해 구성원 모두가 힘을 모아 얻은 결실(업적)이라는 점에서 '상징적' 의미가 크다고 우본은 강조했다.

기념우표는 오는 14일부터 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국에서 구매할 수 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



