김병수 시장 "어르신들의 삶의 온도 맞춰나가는데 집중"

김병수 시장, 대한노인회와 정담회 개최

노인복지 현재와 미래 논해

경로당 냉방비 추가 지원·환경개선 확대

김병수 시장이 지난 6일 ㈔대한노인회 김포시지회 임원 및 14개 분회장과 함께하는 정담회를 열고 노인 복지 현안에 대한 현장 의견을 경청했다. 말복을 앞두고 어르신들의 건강을 기원하는 자리로 마련된 이번 정담회는 덕담을 나누는 자리를 넘어 노인복지의 현재와 미래를 논하는 의미있는 시간으로 진행됐다.

김병수 김포시장이 지난 6일 ㈔대한노인회 김포시지회 임원 및 14개 분회장과 함께 하는 정담회를 열고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

김병수 시장은 이날 정담회에서 하반기 중점 추진 중인 노인복지사업을 설명하고, 실제 예산 반영 현황과 정책 방향을 공유했다. 특히 어르신들의 생활에 실질적인 도움이 될 수 있도록 정담회에 앞서 이미 예산 확보와 사업 집행을 선제적으로 추진해왔다는 점에서 참석자들의 공감을 얻었다.

김병수 김포시장은 "어르신의 삶을 살피는 일은 단순한 복지를 넘어 도시의 품격을 높이는 일"이라며 "이번 정담회에서 들은 생생한 의견을 바탕으로, 어르신 한 분 한 분의 삶의 온도를 맞춰나가는 데 집중하겠다. 예산 여건 안에서 활동에 불편이 없도록 어르신이 체감할 수 있는 복지를 꾸준히 개선해 나가겠다"고 말했다.

한편, 김포시는 2025년 제2회 추가경정예산을 통해 노후 경로당 개선과 냉방비 추가 지원, 노인대학 강사료 현실화 등 다수의 현안에 즉각 대응하고 있다.

경로당 환경개선사업의 경우 소규모 도배·장판 교체부터 주방설비, 냉방가전, 리모델링까지 42개소를 추가 지원할 수 있도록 추경으로 1억원을 확보해 총 2억원 규모로 확대했으며, 장기화된 폭염과 전기요금 인상에 따라 8월 한 달간 냉방비가 부족해지는 상황을 고려해, 관내 경로당 378개소에 개소당 16만5000원의 냉방비를 추가 지원하기로 했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



