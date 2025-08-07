[포토] 삼성디스플레이 부스 찾은 관람객들

7일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2025' 전시를 찾은 관람객들이 삼성디스플레이 부스를 둘러보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>