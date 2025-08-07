미래에셋증권, 2분기 세전이익 5202억…전분기比 50%↑

미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 70 등락률 -0.37% 거래량 2,524,545 전일가 18,720 2025.08.07 11:53 기준 관련기사 [마켓 ING]기대감 사라진 코스피, 당분간 조정 불가피[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close 은 올해 2분기 연결기준 세전이익이 5202억원, 당기순이익 4059억원을 기록하며 전분기 대비 각각 50%, 57% 증가했다고 7일 밝혔다.

반기 기준으로는 세전이익 8663억원, 당기순이익 6641억원, 영업이익 8466억원을 달성했다. 해외법인 실적이 큰 폭으로 확대된 것이 주효했다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 10.9%를 기록했고 연결기준 자기자본은 12조4000억원이다.

해외법인 세전이익은 1061억원으로 2분기 연속 1000억원대 기록을 세웠다. 상반기 누계는 2242억원이다. 미래에셋증권의 상반기 전체 세전이익 중 26%가 해외에서 창출된 만큼 글로벌 전략이 성과로 이어지고 있음을 보여준다. 미국, 홍콩, 유럽 등 선진 시장에서 상장지수펀드(ETF) 중심의 비즈니스가 주요 실적을 견인했으며 인도 미래에셋쉐어칸은 브로커리지 중심 비즈니스에서 자산관리(WM) 영역까지 사업을 확장하며 현지에서 입지를 넓히고 있다.

WM 부문에서는 고객자산 약 533조원(국내 453조4000억원, 해외 79조4000억원), 연금자산 47조3000억원으로 최고 기록을 또 한번 경신했다. 특히 퇴직연금 잔고는 32조1000억원으로, 상반기 약 3조원 증가해 총 42개 퇴직연금 사업자 중 적립금 증가 1위를 달성했다.

투자목적자산은 혁신기업 투자 포지션 평가이익이 반영되며 약 1300억원의 순손익을 기록했다. 미국과 중국의 혁신기업에 투자한 자산의 공정가치 상승분이 크게 반영됐다.

기업금융(IB) 부문에서는 상반기 총 10건의 기업공개(IPO) 주관 실적을 통해 리그테이블 1위에 올랐다.

미래에셋증권 관계자는 "미래에셋증권은 2007년부터 글로벌 시장에 진출해 국가별 특성에 맞춘 현지화 전략을 추진해왔고 그 결과 해외법인의 수익성이 크게 개선됐다"며 "클라이언트 퍼스트(Client First) 정신을 바탕으로 업계 최대 규모의 해외 네트워크를 활용해 고객에게 더 나은 투자 기회를 제공하겠다"고 말했다.

미래에셋증권은 실적 설명회에서 하반기 추진 계획도 발표했다. 전통 자산과 디지털자산을 하나의 플랫폼에서 관리하는 '올인원(All-in-one)' 서비스를 구현하고 파격적인 스톡옵션 보상체계를 마련해 디지털자산, 인공지능(AI), IT 역량을 갖춘 우수 테크 인재 영입에 적극 나설 방침이다.

또한 데이터 기반 디지털 자산관리와 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 결합한 전담 조직 'WM 스튜디오'를 출범시키고 현재 50명 수준인 디지털 프라이빗뱅커(PB) 인력을 대폭 늘릴 예정이다.

글로벌 부문에서도 미국, 홍콩, 싱가폴 등 자산관리 성장성이 높은 시장에서 WM 비즈니스를 적극 추진하고 미국, 중국, 인도와 같은 고성장 시장의 기술혁신 기업 투자도 지속한다는 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



