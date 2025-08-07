흥국자산운용 '흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드' 출시

흥국자산운용은 K컬쳐의 글로벌 성장성과 투자 매력을 반영한 신상품 '흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드'를 새롭게 출시한다고 7일 밝혔다.

흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드는 KPOP, 드라마, 화장품 등 K컬쳐 관련 산업에 속한 상장기업에 투자한다. 흥국자산운용만의 고유 수출 데이터와 SNS 등 빅데이터 분석 역량을 활용해 유망 종목을 선별했다.

해당 펀드는 8% 목표수익률 도달 시 자산을 안정적인 포트폴리오로 전환하는 목표전환형 구조다. 초기에는 성장성을, 이후에는 수익 방어를 추구한다. 흥국자산운용은 이를 통해 변동성은 최소화하면서도 시장 상승 국면의 수익 기회를 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

흥국자산운용 연금WM마케팅본부 이석희 본부장은 "K콘텐츠, 뷰티, 엔터테인먼트 산업은 전 세계적으로 문화적 영향력을 확대하며 혁신을 이끌고 있다"며 "흥국자산운용만의 차별화된 데이터 분석 역량을 바탕으로 중장기적인 투자 가치와 경쟁력 있는 성과를 기대할 수 있다"고 말했다.

펀드는 오는 18일까지 모집하며 삼성증권, 교보증권, iM증권 등을 통해 가입할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>