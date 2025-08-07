"연구자 자율성·창의성 극대화 위한 예측 가능한 지원체계 구축해야"

배경훈 과기정통부 장관, 대학 연구현장 찾아 새정부 기초연구 정책 방향 의견수렴

"연구자의 자율성과 창의성을 극대화하기 위한 예측 가능한 기초연구 지원체계 구축이 필요하다."

우리 기초연구생태계의 회복과 성장을 위한 현장의 문제를 허심탄회하게 논의하고 현장에서 해결책을 찾는 논의의 장이 마련됐다. 과학기술정보통신부 7일 충북대학교에서 '(가칭) 새정부의 기초연구 진흥 방안' 수립을 위한 현장의 목소리를 청취하는 간담회를 개최했다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

배경훈 과기정통부 장관이 직접 지역대학을 방문, 연구자들의 생생한 의견을 듣고 현장의 애로사항과 제안 사항을 정책에 반영하기 위해 마련된 이번 간담회에서 현장 연구자들은 " 최근 기초연구 과제 수가 크게 줄어 학문적 다양성이 훼손되고, 연구 과제의 갑작스러운 폐지와 연구비의 일괄 삭감 등으로 연구 자율성과 예측 가능성이 저하됐다"고 지적했다.

그러면서 간담회에서 참석한 연구 일선에 몸담은 교수들과 연구에 참여 중인 석사급 연구원들은, ▲ 대학의 연구기반 확충, ▲ 기초과학과 AI의 접목, ▲ 우수 연구 인력의 유지와 해외 인재 유치 등 변화하는 환경에 유연하게 대응하기 위한 방안 등을 제시했다.

특히 이재명 정부의 공약 사항인 ▲ 풀뿌리 연구의 복원을 비롯한 위축된 기초연구 과제 수의 회복, ▲ 연구자의 자율성과 창의성을 극대화하기 위한 예측 가능한 기초연구 지원체계 구축, ▲ 장기적이고, 안정적인 기초연구 지원 확대, ▲ 연구몰입 환경 조성을 위한 연구행정 부담 완화 등에 대해서도 다양한 의견을 개진했다.

배 장관은 "기초연구는 다양한 아이디어를 바탕으로 새로운 지식을 탐구하는 영역인 만큼, 우리 연구자들이 예측 가능하고 자율적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성이 무엇보다 중요하다"면서 "오늘 현장에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로, 기초연구생태계의 단순한 회복을 넘어 지속가능한 성장의 토대를 마련하기 위한 '(가칭) 새정부 기초연구 진흥 방안'을 조속히(11월 중) 수립할 계획"이라고 말했다.

한편, 배 장관은 간담회 종료 후 국내 거점 국립대 중 유일하게 양자컴퓨터를 보유하고 있는 충북대 충북양자연구센터 내 주요 연구시설을 둘러보고 학생 연구원을 비롯한 연구자들을 격려했다





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



