정읍시, '청년도전지원사업' 참여자 모집

19일까지 접수…총 30명 선발

전북 정읍시 청년지원센터는 오는 19일까지 청년의 자립과 진로 탐색을 돕기 위해 올해 마지막 '청년도전지원사업' 중기 프로그램 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다.

정읍시 청년지원센터가 오는 19일까지 '청년도전지원사업' 중기 프로그램 참여자를 모집한다.정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

고용노동부 공모사업으로 추진되는 청년도전지원사업은 구직 과정에서 자신감을 잃은 청년들이 자기 탐색과 진로 설계를 통해 새로운 도전을 시작할 수 있도록 지원하는 맞춤형 프로그램이다.

모집 대상은 최근 6개월 이내 취업 교육 또는 직업훈련 경험이 없는 만 18세~34세 청년을 비롯해 정읍시에 거주하면서 주 30시간 미만의 아르바이트를 하고 있는 만 45세 이하 청년, 아동복지시설 보호 종료 청년, 탈북청년 등 일정 요건을 충족한 이들이다.

총 30명을 선발하며, 프로그램은 오는 20일부터 12월 1일까지 15주간 운영된다. 참여자는 오전반과 오후반 중 선택할 수 있고, 이수 기준 충족 시 최대 220만원의 참여 수당도 지급된다.

주요 교육 내용은 자신감 회복을 위한 원데이 클래스, 퍼스널컬러 진단, 정리 정돈 및 디지털 중독 예방 교육부터 진로 컨설팅, 직업 적성검사, 이력서 작성법, 직장 내 소통법 등 실전 취업 역량 강화를 위한 다양한 프로그램으로 구성됐다.

참여 신청은 고용 24 홈페이지, 네이버폼, 또는 정읍시 청년지원센터 방문 접수를 통해 가능하며 자세한 사항은 정읍시 청년지원센터로 문의하면 된다.

시 관계자는 "이번 중기 프로그램은 올해 마지막 기수로 운영되는 만큼, 구직 청년들이 자신의 가능성을 되찾고 새로운 진로를 개척하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>