본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

휴온스메디텍, 연성내시경 소독기 '휴엔 컴팩트' 출시

정동훈기자

입력2025.08.07 09:02

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기존 제품 대비 30% 이상 크기 줄여

휴온스그룹 의료기기 전문 기업 휴온스메디텍이 공간 활용도 및 소독 기능이 향상된 신제품 연성내시경소독기를 선보였다.


휴온스메디텍은 최근 기존 자사 제품 대비 30% 이상 크기를 줄인 연성내시경 소독기 '휴엔 컴팩트'를 출시했다고 7일 밝혔다.

휴온스메디텍이 출시한 연성내시경 소독기 '휴엔 컴팩트'. 사진제공=휴온스메디텍

휴온스메디텍이 출시한 연성내시경 소독기 '휴엔 컴팩트'. 사진제공=휴온스메디텍

AD
원본보기 아이콘

'휴엔 컴팩트'는 제품명 그대로 컴팩트한 디자인에 가격도 합리적인 내시경소독기다. 부피, 가로 사이즈를 줄여 좁은 내시경 세척실에서도 효율적으로 활용이 가능하도록 만들었다.

'휴엔 컴팩트'는 가로 사이즈는 약 46㎝이다. 소독 공간(챔버)의 용량은 유지하면서도 깊이가 깊고 평면은 정사각형에 가까운 형태로 제작됐다. 이로 인해 더욱 안정적인 침적 소독(내시경을 소독액에 담그는 소독 방법)이 가능하다.


또한, 기존 직사각형 형태의 챔버와 달리 내시경이 꺾이거나 접히는 현상을 최소화해 내시경에 가해지는 압박을 효과적으로 줄일 것으로 기대된다.


이진석 휴온스메디텍 대표는 "휴온스메디텍은 독자적 기술로 개발한 우수한 의료기기 및 의약품·의약외품을 공급하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 한 신제품 개발에 노력함과 동시에 국내 의료 환경 개선에 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편, 휴온스메디텍은 고객들의 불편을 신속하게 해결하고자 본사 직영 서비스팀을 운영하고 있다. 전문 교육을 이수한 서비스팀이 직접 방문해 체계적인 유지보수 및 신속한 문제 해결을 지원하는데 노력하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기