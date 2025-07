라온메타-아고라스, AI 기반 IT 실습 콘텐츠 통한 AI 인재 양성 협력

왼쪽부터 장진호 아고라스 대표와 윤원석 라온메타 메타데미사업본부장이 'AI 기반 IT 실습 콘텐츠 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 라온시큐어 AD 원본보기 아이콘

생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 전문기업 라온메타(대표 이순형)는 IT 서비스 및 교육 콘텐츠 전문기업 아고라스(대표 장진호)와 '인공지능(AI) 기반 IT 실습 콘텐츠 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다.

최근 정부의 AI 100조 투자 계획 등 AI 산업 활성화에 따라 AI가 전 산업 분야에서 핵심 기술로 떠오르고 있다. 이에 따라 AI 소프트웨어 개발자 수요가 급증하고 있으며 관련 기술을 효과적으로 학습하고 실무에 적용할 수 있는 실습 콘텐츠의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이에 맞춰 라온메타는 자사의 메타버스 기반 실습 서비스인 '메타데미'에 아고라스의 AI 기반 소프트웨어 개발 실습 콘텐츠를 추가해 개발자들이 기초부터 고급 과정까지 실전에서 필요한 기술을 효율적으로 익힐 수 있는 실습 기회를 제공할 예정이다. 양사는 AI 시대에 걸맞는 IT 인재 양성을 위해 지속적으로 협력할 계획이다.

메타데미 서비스는 세계 최초로 개발된 실험동물 부검 실습 콘텐츠를 포함한 간호술기, 물리치료 등 B2B 전용 콘텐츠의 B2C 확대 공개와 함께 산업·의료·헬스케어·기초과학 등 다양한 실습 분야로 콘텐츠를 확장하고 있다. 또한 다국어 기능도 적용돼 글로벌 실습 시장 진출을 위한 기반을 마련했다. 라온메타는 이번 협력을 계기로 IT 실습 콘텐츠 라인업을 지속 강화해 다양한 분야의 IT 실습생들이 최신 기술을 실습하고 익힐 수 있는 콘텐츠를 제공할 예정이다.

아고라스는 IT 서비스와 교육 콘텐츠를 개발해 제공하는 기업으로, 국내 주요 대기업을 대상으로 제품과 서비스를 공급해 왔다. IT 및 이공계 특화 에듀테크 브랜드인 '긱하우스(Geek Haus)'를 비롯해 IT 특화 교육 플랫폼인 '코드프렌즈', AI 기반 학습관리시스템(LMS) 솔루션인 '튜터플로우', 영어 면접 연습 서비스인 '긱잉글리시', 한국어능력시험(TOPIK) 학습 서비스인 '잼토픽' 등을 주요 제품으로 보유하고 있다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "이번 협력을 통해 AI 소프트웨어 개발을 목표로 하는 IT 인재들이 메타데미 서비스에서 효율적이고 실용적인 학습 콘텐츠를 실습할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 IT 분야에서 실무 중심의 실습 콘텐츠를 확대하고, IT 인재들에게 실전에 바로 적용 가능한 역량을 쌓을 수 있는 기회를 제공해 AI 분야 인재 양성에 기여할 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



